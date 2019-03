Quota 100, mercoledì 27 incontro con gli esperti della Uil Fpl Lucca

lunedì, 25 marzo 2019, 13:58

La pensione 'quota 100' è una delle novità più importanti varate con la legge di bilancio dal governo per il 2019. Una misura che ha precisi ambiti di applicazione, vantaggi e criticità che è bene conoscere prima di prendere qualsiasi decisione. Per questo la Uil Fpl di Lucca, tramite il segretario Pietro Casciani, ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini i propri professionisti del settore che sapranno indicare le soluzioni migliori per ciascun lavoratore, chiarendo inoltre quali sono i requisiti per la quota 100, come funziona e chi ne ha diritto. Un incontro che si svolgerà mercoledì 27 marzo dalle ore 13 alle 14.30 alla Cittadella della Salute Campo di Marte a Lucca: al primo piano dell'edificio C gli esperti della Uil Fpl saranno a vostra disposizione per capire, valutare e decidere una eventuale uscita anticipata dal lavoro.