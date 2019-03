Reddito di Cittadinanza, Acli Toscana: “Domani rischio caos”

Altre notizie brevi

martedì, 5 marzo 2019, 12:10

"Sono ben lieta per l'inizio dei lavori nella caserma dei vigili del fuoco, ma questa decisione di Menesini, ha il profumo della campagna elettorale". Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e piana, commenta così l'inizio dei lavori nella struttura di proprietà della provincia."La caserma dei vigili del fuoco - continua -,...

lunedì, 4 marzo 2019, 19:50

Chi siamo : siamo Marco Molendi e Gianluca Malfatti istruttori di MTB (Mountain-bike) e Direttore sportivo di 1° livello ed insieme abbiamo fondato la SCUOLA MTB LUCCA.

lunedì, 4 marzo 2019, 12:25

"Un successo straordinario in termini di partecipazione. Il popolo del Pd ha risposto 'presente' all'appello contro i populismi ed i 'cialtronismi' oggi prevalenti nel Paese. Ringrazio tutti coloro che hanno dedicato un po' del loro tempo per recarsi ai seggi, le volontarie ed i volontari che sono stati, per ore...

lunedì, 4 marzo 2019, 10:56

«La sanità toscana è in codice rosso per colpa delle condotte di governo Rossi-Saccardi che l’hanno fatta sprofondare in un pantano mefitico che impasta la politica là dove non dovrebbe, inquinando i pozzi del sistema di cura al cui centro il consenso politico è stato sostituito alla persona dall’ingordigia politica...

domenica, 3 marzo 2019, 20:21

Brutto episodio nel tardo pomeriggio di oggi. A seguito di un malore, un'anziana è caduta frontalmente sbattendo il volto. La donna, cosciente, è stata portata al pronto soccorso in codice rosso.L'episodio è avvenuto verso le 17.30 nei pressi del parco Valgimigli, lungo la strada che dalla sortita delle Mura porta...

domenica, 3 marzo 2019, 11:41

"Ieri 2 marzo a Roma - scrive il referente provinciale di Lucca Domenico Capezzoli -, c'è stato l'esecutivo nazionale IDV che rilancia l'impegno del partito per la costruzione di una seria alternativa politica e civile al governo Cinque Stelle e Lega.

domenica, 3 marzo 2019, 11:06

Giovedì 7 marzo, l'Associazione "Amici del libro" renderà omaggio ad una grande donna del territorio: Elena Zareschi. Alcuni dei soci dell'associazione Amici del Libro hanno effettuato una accurata ricerca sulla vita di Elena e sulle sue interpretazioni; hanno recuperato foto, hanno condotto varie interviste, hanno parlato con la sorella Brunilde...

sabato, 2 marzo 2019, 16:28

venerdì, 1 marzo 2019, 17:39

La sicurezza è una delle condizioni essenziali per ogni tipologia di lavoro, ma in particolar modo per quei settori che lavorano nel settore della bellezza e del benessere.

venerdì, 1 marzo 2019, 14:06

"Il Consorzio di Bonifica sta facendo campagna elettorale 'con altri mezzi'? Sono sospetti gli incontri sul territorio con gli assessori e i soldi a pioggia che arriveranno a Capannori prima delle elezioni". Scrive così dalla propria sede di Marlia CasaPound Italia, commentando lo stanziamento di 340 mila euro per i...