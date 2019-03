Sabato a LuccaLibri - Libreria Caffè la presentazione dell'antologia poetica di Maurizio Guccione “Le mie stanze- Poesie”

Altre notizie brevi

lunedì, 11 marzo 2019, 14:40

Nell’ambito dei “Pomeriggi Verdi” promossi e organizzati da A.Di.P.A. l’Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori sabato 16 marzo alle 15.30 presso la Casermetta San Regolo sopra l’Orto botanico di Lucca, sarà presentato Grandi Giardiniere d’Italia, il nuovo volume edito da Nicla edizioni.

lunedì, 11 marzo 2019, 14:14

Giovedì 14 marzo alle ore 21 al polo culturale Artémisia nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari' promossa dal Comune è in programma la presentazione del libro di Maurizio Menconi “Trasversali”:racconti di umanità superiori edito da Albatros.

lunedì, 11 marzo 2019, 11:25

Il candidato sindaco Simone Lunardi incontra la cittadinanza presso il Frantoio Sociale del Compitese via di Tiglio 609/a Pieve di Compito, martedì 12 ore 21, per discutere delle proposte programmatiche."In un momento in cui il centro-sinistra ed il centro-destra si pungolano sulla carta stampata - si legge nella nota -,...

lunedì, 11 marzo 2019, 09:04

Il 16 marzo, dalle 15:30 alle 17:30 ultima visita, gli studenti della classe V AITT dell’ISI Pertini di Lucca, coordinati dai professori Paolo Battistini e Alessandro Giorgi, faranno da guida a tutti coloro che vorranno scoprire le bellezze e la storia del Palazzo Ducale della città.

domenica, 10 marzo 2019, 17:08

Allerta per vento, con codice giallo, su tutta la Toscana dal pomeriggio di domani, lunedì 11 marzo, e rischio di mareggiate sulla costa dalla foce dell'Arno nel pisano fino a Baratti, nelle isole dell'Arcipelago e nel basso grossetano.

domenica, 10 marzo 2019, 17:07

Ai nastri di partenza il 5° torneo regionale di calcio a cinque "Misericordie della Toscana", organizzato dal comitato regionale del Centro Sportivo Italiano (CSI) e dalla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.

domenica, 10 marzo 2019, 10:59

Dall’11 al 17 marzo torna la “Settimana del Cervello”: la campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche e rende pubblici i progressi ed i benefici della ricerca sul cervello condotta fino ad oggi.

sabato, 9 marzo 2019, 19:26

Oggi due ragazzi di 14 anni si sono persi nei boschi di Vorno. Dopo diverse ore, sentendosi anche disidratati per la mancanza di acqua, hanno realizzatk di essersi smarriti e hanno chiamato il 113. Operatore di polizia in sala operativa, dopo averli tranquillizzati, è riuscito a ricavare la loro posizione...

sabato, 9 marzo 2019, 10:40

Martedì 12 marzo, alle 21, nella sede dei locali parrocchiali di Guamo si svolgerà un'assemblea pubblica sulla sicurezza del territorio promossa dall'amministrazione comunale rivolta ai cittadini delle frazioni di Badia di Cantignano, Coselli, Guamo e Vorno.

venerdì, 8 marzo 2019, 17:45

Lunedì la delegazione di Lucca della Società Dante Alighieri, in collaborazione con la Biblioteca Statale di Lucca, presenterà la conferenza del professor Fabio Greco sul tema "Dante, la Commedia e la letteratura d' amore" che si terrà presso la sala grande di lettura della Biblioteca Statale, al secondo piano, alle...