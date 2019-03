Scrutatori elezioni amministrative ed europee: priorità a disoccupati, inoccupati e studenti

Altre notizie brevi

lunedì, 18 marzo 2019, 12:41

"Il consigliere Minniti ci crede davvero in quello che scrive oppure fa soltanto della misera propaganda politica?". Se lo domanda il consigliere comunale del Pd Leonardo Dinelli che, poi, prosegue:

lunedì, 18 marzo 2019, 11:07

Domani, martedì 19 marzo, alle ore 21.00, al Museo Athena di Capannori, si terrà la video - proiezione commentata "San Giuseppe nella tradizione" a cura di Sebastiano Micheli dell'associazione culturale 'Ponte' . L'iniziativa, che fa parte del ciclo 'A veglia col Ponte,' è ad ingresso libero.

lunedì, 18 marzo 2019, 10:02

"Un segnale positivo, ma non abbastanza". Earth Strike Lucca e Fridays for Future Lucca accolgono con favore il piano di aprire un tavolo di coordinamento sui temi ambientali, a risposta del climate strike del 15 marzo, ma sottolineano che non è abbastanza.

lunedì, 18 marzo 2019, 09:38

La sezione ANPI di Lucca i in merito all’adesivo apposto dall’associazione di destra, LMG, sul nome di Erbstein, nel cartello della strada a lui intestata, desidera esprimere la propria opinione:

lunedì, 18 marzo 2019, 09:07

Il giorno 12 e 13 marzo si è svolto l’esame di qualifica del progetto FIGARO - Addetto Acconciatore matricola 2017LA005 finanziato -Approvato con DD 11526 del 24/10/2006 ed è in programma la manifestazione conclusiva per giovedì 21 marzo alle ore 15.00 c/o la sede dell’Agenzia Formativa Per-Corso srl in via...

domenica, 17 marzo 2019, 13:22

Mercoledì 20 marzo alle 17, presso la Casermetta Circolo del Bridge Mura Urbane Lucca, l'associazione "Cesare Viviani" presenta "Marco Pardini Naturopata". Il dottor Marco Pardini, naturopata, professore, grande amico dell'umanità, attraversa tutto lo scibile umano con collegamenti inusuali tra discipline diverse, accorciando le distanze spazio-temporali nel racconto e nell'interpretazione di...

sabato, 16 marzo 2019, 19:56

Parte il progetto "I Fossi dell'arte". Il primo evento fissato in calendario è per sabato 20 aprile dalle 16,30 alle 21,30, lungo il tratto di via del Fosso, zona Madonna dello Stellario, dal n.129 al 177.

sabato, 16 marzo 2019, 16:58

Il film d'animazione in stop motion “L’isola dei cani”, scritto, diretto e co-prodotto da Wes Anderson sarà proiettato lunedì 18 marzo alle ore 20.45 al cinema Artè di Capannori. È prevista anche una lettura filosofica a cura di Pier Dario Marzi.

sabato, 16 marzo 2019, 15:25

Ufficializzati, dalla commissione elettorale, i nomi dei candidati della lista 'Insieme per il territorio', in lizza per le elezioni al Consorzio di Bonifica Toscana Nord. "Una lista civica - sottolineano i promotori - 'nata dalla volontà congiunta di cittadini e imprenditori per proporre un'alternativa alla guida del Consorzio, un'alternativa che...

sabato, 16 marzo 2019, 15:21

Martedì 19 marzo alle 21:15, nuovo appuntamento per il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “Puccinelli”, presso la sede in via Urbiciani, 380 a S. Concordio Lucca si terrà l'incontro sul tema "Conoscere la flora esotica: le aliene invasive presenti sul nostro territorio": relatrice la dott.ssa Alessandra Sani, naturalista ed esperta...