"Sinistra con" aderisce alle manifestazioni sul cambiamento climatico e lancia una proposta

giovedì, 14 marzo 2019, 12:19

Ci sarà anche l'associazione "Sinistra con" alle manifestazioni in programma domani (venerdì 15 marzo) a Lucca, per lo sciopero mondiale per il futuro lanciato, in tutto il Pianeta, dalla giovanissima attivista svedese Greta Thunberg.

"Saremo in piazza in entrambe le manifestazioni, sia quella delle ore 9,00 con partenza da Piazzale Verdi, sia quella delle ore 17,00 con partenza da Piazza del Giglio: al fianco degli studenti e di tutti gli organizzatori, che ci ricordano quanti sia ormai urgente farci carico dei problemi prodotti dai cambiamenti climatici – sottolinea l'associazione "Sinistra con" - L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, pone proprio la lotta ai cambiamenti climatici tra gli obiettivi strategici da centrare nel breve e medio periodo: con un ruolo importante da parte naturalmente dei Governi e delle organizzazioni internazionali, ma anche con un impegno che non può che vedere in prima linea gli Enti locali e i territori. E praticamente tutti gli altri obiettivi dell'Agenda 2030 sono strettamente collegati a questo: energia pulita e accessibile, città e comunità sostenibili, vita sott'acqua e vita sulla terra, acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Per questo, proponiamo, a livello di Piana di Lucca, l'avvio di un tavolo di lavoro, aperto naturalmente agli studenti come a tutti i soggetti interessati, che si ponga l'obiettivo di studiare e costruire buone pratiche, che possano andare concretamente nella direzione tracciata da Greta Thunberg. Il tempo che abbiamo a disposizione, ce lo ricordano l'attivista svedese e gli studenti che scendono in piazza con lei, è sempre più ridotto: occorrono lungimiranza ed impegno".