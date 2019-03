Terza conferenza del progetto “Agorà della Scienza”

Altre notizie brevi

martedì, 12 marzo 2019, 12:01

Venerdì 15 marzo, alle ore 17.30, nell'ambito delle iniziative promosse dal comune e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Festa della donna, all'ostello 'La Salana' in via del Popolo a Capannori si terrà l'incontro ' La donna è cuoca...L'uomo è chef!!!L'incontro ideato e condotto da Michela Panigada è promosso...

martedì, 12 marzo 2019, 08:59

Ecco i nuovi orari di apertura del Via Francigena Entry Point - ex Casa del Boia che potete trovare anche sul sito internet http://www.viafrancigenaentrypoint.eu/it/orari-biglietti

lunedì, 11 marzo 2019, 22:31

Sabato 16 marzo, a partire dalle ore 8.30, è in programma presso l’Auditorium Distretto di Capannori, un convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lucca, su un tema di grande attualità: “Salute e ambiente.

lunedì, 11 marzo 2019, 22:29

Sabato 16 marzo, a partire dalle ore 8.30, è in programma presso l’Auditorium dell’Ospedale Versilia un convegno, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lucca, su un tema di grande attualità: “La morte improvvisa”. Moderano la prima parte delll’evento Maurizio Lunardi e Giancarlo Casolo.

lunedì, 11 marzo 2019, 22:18

È stata annullata la seduta di domani della commissione consiliare speciale per i rapporti fra il comune e la Lucchese, che era stata convocata per alle ore 14, in quanto il revisore unico Matteo Romani non potrà essere presente non potendo, come da lui comunicato, divulgare notizie e accadimenti relativi...

lunedì, 11 marzo 2019, 15:25

Sabato 16 marzo alle ore 17 a LuccaLibri - Libreria Caffè letterario in viale Regina Margherita 137 si terrà la presentazione dell'antologia poetica di Maurizio Guccione “Le mie stanze- Poesie” (La Grafica Pisana, 2019).

lunedì, 11 marzo 2019, 14:40

Nell’ambito dei “Pomeriggi Verdi” promossi e organizzati da A.Di.P.A. l’Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori sabato 16 marzo alle 15.30 presso la Casermetta San Regolo sopra l’Orto botanico di Lucca, sarà presentato Grandi Giardiniere d’Italia, il nuovo volume edito da Nicla edizioni.

lunedì, 11 marzo 2019, 14:14

Giovedì 14 marzo alle ore 21 al polo culturale Artémisia nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari' promossa dal Comune è in programma la presentazione del libro di Maurizio Menconi “Trasversali”:racconti di umanità superiori edito da Albatros.

lunedì, 11 marzo 2019, 11:25

Il candidato sindaco Simone Lunardi incontra la cittadinanza presso il Frantoio Sociale del Compitese via di Tiglio 609/a Pieve di Compito, martedì 12 ore 21, per discutere delle proposte programmatiche."In un momento in cui il centro-sinistra ed il centro-destra si pungolano sulla carta stampata - si legge nella nota -,...

lunedì, 11 marzo 2019, 09:04

Il 16 marzo, dalle 15:30 alle 17:30 ultima visita, gli studenti della classe V AITT dell’ISI Pertini di Lucca, coordinati dai professori Paolo Battistini e Alessandro Giorgi, faranno da guida a tutti coloro che vorranno scoprire le bellezze e la storia del Palazzo Ducale della città.