Tutto pronto per l'evento "I Fossi dell'arte"

venerdì, 1 marzo 2019, 09:35

E' tutto un fermento per poter organizzare l'appuntamento "I Fossi dell'arte" che partirà il 20 aprile dalle 16,30 alle 21,30 nel tratto compreso tra la Madonna dello Stellario dal numero civico 129-177. Il progetto, organizzato con Arci Lucca, insieme al pittore Fabrizio Barsotti, è per valorizzare e promuovere una parte della città, poco conosciuta per i troppi fondi vuoti e abbandonati da anni, l'antica via della seta lucchese. Mostra all'aperto di pittura, fotografia, scultura una volta il 3 mese del sabato in contemporanea con il mercato dell'Antiquariato fino a settembre. Per informazioni 3937498290.