Un “Pomeriggio Verde” nella Casermetta San Regolo

lunedì, 11 marzo 2019, 14:40

Nell’ambito dei “Pomeriggi Verdi” promossi e organizzati da A.Di.P.A. l’Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori sabato 16 marzo alle 15.30 presso la Casermetta San Regolo sopra l’Orto botanico di Lucca, sarà presentato Grandi Giardiniere d’Italia, il nuovo volume edito da Nicla edizioni.

L’incontro vedrà la partecipazione di una delle grandi giardiniere raccontate nel libro, Ursula Salghetti Drioli Piacenza, “Signora di Boccanegra” e unica donna tra i soci fondatori dell’A.Di.P.A. nel 1987 di cui è stata presidente per due mandati consecutivi contribuendo nel 2001 alla nascita di Murabilia una delle mostre mercato più importanti in Italia che ha luogo ogni anno lungo le mura della città di Lucca. Divenuta negli anni il più importante punto di riferimento nazionale per gli appassionanti di piante e di giardinaggio, l’Associazione conta oggi circa 700 soci in tutta Italia, suddivisi in dieci sezioni regionali e territoriali. L’incontro sarà condotto e moderato da Consuelo Messeri, presidente nazionale di A.Di.P.A. Ad approfondire la storia delle giardiniere d’Italia sarà l’autrice del libro, Nicoletta Campanella.

L’ingresso è libero.