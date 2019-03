Una bici per tutti, progetto per le scuole primarie classi 3^, 4^ e 5^

lunedì, 4 marzo 2019, 19:50

Chi siamo : siamo Marco Molendi e Gianluca Malfatti istruttori di MTB (Mountain-bike) e Direttore sportivo di 1° livello ed insieme abbiamo fondato la SCUOLA MTB LUCCA.

Abbiamo acquisito un appezzamento di terreno di circa 2000 mq e lo abbiamo adibito a percorso permanente di MTB e CICLOCROSS, con una serie di ostacoli naturali e artificiali dove i ragazzi seguiti da noi, possono imparare le discipline di MTB e il CICLOCROSS.

Cosa intendiamo proporre: vogliamo promuovere e divulgare l’attività di Mountain-Bike come attività ludico-motoria nelle scuole primarie. Abbiamo la possibilità di fornire direttamente le bici e i relativi caschi per poter svolgere questo tipo di attività in sicurezza anche negli istituti scolastici dove la scuola interessata dovrà fornire un’area adeguata allo svolgimento di tale disciplina.

Motivazione della proposta: pensiamo che i ragazzi nella società odierna stiano perdendo alcune abitudini psico-motorie (andare in bicicletta appunto) che fino a qualche anno fa venivano svolte anche in ambito familiare e che invece purtroppo vediamo andare perse.

Pensiamo che i ragazzi possano avvicinarsi a questa attività sia come gioco che come aggregazione di gruppo con i propri compagni aiutandoli a socializzare in questa società che sta diventando sempre più digitalizzata e smart e dove i ragazzi tendono a isolarsi e a perdere la possibilità di un confronto diretto con i compagni.

Per esporre in modo dettagliato tutti gli aspetti del progetto e per dare modo di far provare direttamente ai ragazzi “la bicicletta” abbiamo pensato di organizzare una manifestazione per GENITORI ED ALUNNI delle classi 3°- 4°-5° c/o la scuola secondaria di 1° dell’I.C. DON ALDO MEI SABATO 16 MARZO ORE 10 PALESTRA SCUOLA SECONDARIA I.C. “ DON ALDO MEI” Via Sarzanese 446 S. Leonardo in T.

Durante l’incontro sarà data la possibilità a ciascun alunno/a di provare l’attività di MOUNTAINBIKE sotto la supervisione degli istruttori utilizzando biciclette e caschi messi a disposizione dall’associazione.

Per ulteriori informazioni: Marco Molendi Tel. 347 9294095