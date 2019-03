Un'iniziativa in ricordo di Lorenzo Orsetti

sabato, 30 marzo 2019, 08:41

Il Comitato Provinciale Anpi di Lucca aderisce e sarà presente con il proprio labaro, alla giornata nazionale insieme a "chi lotta per la libertà" che si terrà a Firenze domenica 31 marzo in ricordo di Lorenzo Orsetti. L'iniziativa è stata promossa dall'Assemblea cittadina di Firenze insieme alla comunità kurda in Italia. Dalle ore 15, ritrovo in piazza Leopoldo, vicino a casa di Orsetti, da cui partirà un corteo, con la presenza della famiglia, che attraverserà le vie del quartiere di Rifredi. La manifestazione giungerà ai giardini della Fortezza da Basso, dove la giornata proseguirà con una serie di interventi per ricordare Lorenzo."