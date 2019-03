Venerdì al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” “Incontro al sole” liberamente ispirato al romanzo “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti

giovedì, 7 marzo 2019, 16:48

Venerdì alle ore 21,15 al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” la Compagnia Le Formiche va in scena con “Incontro al sole” liberamente ispirato al romanzo “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti.

Lo spettacolo

“Incontro al sole” è un viaggio; un viaggio da una parte all’altra di una città, lungo la nostra personale “via Roma”; un viaggio che attraversa una vita, dalla nascita alla rinascita, quella definitiva. È il viaggio della imprevedibile serenità di fronte alla scelta drammatica di far parte della propria esistenza fino alla fine... il viaggio della consapevolezza che “dentro ognuno di noi ci sono due persone” che si esprimono in modi diversi, ma alla fine sorprendentemente coerenti fra loro, è un viaggio “incontro al sole”, il nostro modo di raccogliere e lanciare un messaggio, dentro a un mare profondo, perché cambi la vita, perché cambi il mondo. Giorgio Faletti, artista vero, completo e profondo, ci ha ispirato in questa avventura, per noi nata a Lucca, proprio in via Roma, in un freddo pomeriggio dello scorso dicembre, dentro una libreria, misteriosamente, ma perché “non poteva essere altro che così”, perché le persone speciali vivono ancora al di là della loro presenza fisica e si possono incontrare attraverso le perle che hanno seminato lungo il loro cammino.

Con Simona Bottiglioni ed Elena Vannucci

Scene: Irene Cerrai

Luci: Claudio Di Paolo, Benedetta Bertini

Regia di PAOLO BARSOTTI

Saranno presenti alla serata, graditissime ospiti, la moglie del compianto Faletti, Roberta Bellesini Faletti, e Chiara Buratti, l’attrice per la quale Faletti ideò e scrisse l’omonimo testo teatrale.

Informazioni di servizio

Lo spettacolo inizierà alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne ed i Festival organizzati dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it (in fase di ristrutturazione).