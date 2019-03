Venerdì dal mercato di Capannori parte la campagna di ascolto "Idee in Movimento"

mercoledì, 13 marzo 2019, 16:23

"Qual è l'idea di Capannori per i prossimi vent'anni? Capannori dove vuole andare? Negli ultimi 15 anni sono mancate programmazione e visione ampia, e si è giocato a rincorrere le emergenze. A gestire l'ordinario per gestire il potere. E si è deciso di non decidere. Non è questa la nostra visione, non è questo il nostro metodo, non è questo ciò che il nostro territorio richiede". Così Salvadore Bartolomei introduce la campagna di ascolto "Idee in Movimento" che sarà lanciata venerdì mattina alle 9.30 dal mercato di Capannori. "Andremo fra la gente, come da sempre fa il Centrodestra, non solo per ascoltare i problemi, che ben conosciamo e che da anni gridano vendetta, ma anche per prendere suggestioni e idee. Il nostro andare fra la gente – prosegue Bartolomei - non è quel "fare presenza" che connota Menesini e la sua giunta, ma è una attitudine all'ascolto non solo dei problemi, ma anche delle possibili soluzioni. Perché, tanto la presunzione non ci appartiene quanto invece ci connota l'umiltà di pensare che, alla gente comune, che non si occupa di politica o di amministrazione pubblica, possano venire in mente idee che potremmo fare nostre per costruire insieme un futuro di sviluppo e di benessere per tutti a Capannori".