Via al convegno "Lucca 360° - un incontro tra Arte, Storia, Saperi e Sapori locali"

Altre notizie brevi

sabato, 30 marzo 2019, 14:21

I vertici dell'Acf Lucchese Femminile Marco Chiocchetti e Patrizia Giannelli, a nome della società sportiva che fino a qualche mese fa ha brillantemente disputato il campionato di serie B nazionale, fanno i complimenti alla società Oltreserchio, che ieri sera ha conquistato una prestigiosa promozione in A2 di calcio a 5 femminile.

sabato, 30 marzo 2019, 10:26

In vista delle elezioni del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, la lista "Insieme per il Territorio" fa un invito ai consorziati scontenti di partecipare in massa al voto."La gestione del consorzio di Bonifica Toscana Nord in questi anni, ha visto una gestione poco attenta e dispendiosa e per niente...

sabato, 30 marzo 2019, 08:47

Proseguono gli incontri del martedì organizzati dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese "Benedetto Puccinelli". Martedì 2 aprile alle 21,15 presso la sede del Gruppo in Via Urbiciani, 380 - San Concordio - Lucca, si terrà un incontro dal titolo “I funghi primaverili: dormienti., prugnoli, morchelle...", relatore il presidente del Gruppo...

sabato, 30 marzo 2019, 08:43

Martedì 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo, alle 17, presso la Fondazione Lazzareschi a Porcari, si presenta il libro "Una luce possibile". Introduce Giovanni del Poggetto (neuropsichiatra, presidente ass. LU. CE.).

sabato, 30 marzo 2019, 08:41

Il Comitato Provinciale Anpi di Lucca aderisce e sarà presente con il proprio labaro, alla giornata nazionale insieme a "chi lotta per la libertà" che si terrà a Firenze domenica 31 marzo in ricordo di Lorenzo Orsetti. L'iniziativa è stata promossa dall'Assemblea cittadina di Firenze insieme alla comunità kurda in Italia.

venerdì, 29 marzo 2019, 16:42

venerdì, 29 marzo 2019, 15:31

Prorogato fino al 10 aprile compreso il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. Lo ha deciso la Regione Toscana considerato il perdurante rischio di sviluppo di incendi boschivi dovuto alle condizioni climatiche che possono favorire l'innesco e la propagazione di incendi.

venerdì, 29 marzo 2019, 14:57

"La famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta l'istituzione più naturale ed aperta alla trasmissione della vita - esordisce Andrea Recaldin, commissario Provinciale, e Marcella Maniglia, segretario della Lega di Lucca -.

venerdì, 29 marzo 2019, 12:00

Una mini rassegna cinematografica per riflettere su accoglienza intesa come relazione, lotta allo stigma e al rispetto dei diritti e solidarietà come orientamento dell'azione. La propongono il Comune di Capannori e l'Osservatorio per la Pace di Capannori in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,15.

venerdì, 29 marzo 2019, 12:00

Lo spettacolo "Indovina chi calza lo stivale" in programma domenica 31 marzo alle ore 16 al polo culturale Artémisia a Tassignano apre l'edizione 2019 della rassegna di teatro per ragazzi "Briciole di teatro" promossa dal comune di Capannori e dal Centro Culturale di Tassignano. Il ciclo di eventi prevede tre...