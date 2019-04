20 anni della sezione AIL di Lucca, incontro sabato a Palazzo Ducale

mercoledì, 10 aprile 2019, 17:10

La sezione provinciale di Lucca di AIL, Associazione italiana contro le leucemie, linfomi, mieloma, compie 20 anni. In occasione di questo importante traguardo sociale, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Lucca, ci sarà un incontro su «Nuove terapie, organizzazione dell’ematologia, ricordi e storie» presso la sala Tobino del Palazzo Ducale, sabato 13 aprile con inizio alle ore 9,30.

La giornata si aprirà con gli interventi in memoria di una persona e un volontario speciale dell’associazione, Silvano Papini, venuto a mancare lo scorso 6 marzo. Francesco Battistini e Luigi De Angelis racconteranno il loro personale ricordo di una persona che tanto ha significato per l’AIL di Lucca e per la comunità lucchese in generale.

Successivamente il professor Mario Petrini parlerà delle novità nel trattamento delle leucemie, mentre il dottor Enrico Capochiani, offrirà uno sguardo approfondito sulla situazione dell’ematologia all’interno dell’area vasta nord ovest, sulle necessità dei pazienti e sull’integrazione delle strutture. Interventi che saranno moderati dal dottor Alessandro Melosi.

Le conclusioni della mattinata saranno affidate alla presidente dell’Associazione, Lucia Di Napoli, che guiderà la presentazione del libro dal titolo «Il volo delle chimere» con gli autori Flavio Ubaldini e Spartaco Mencaroni, entrambi presenti in sala.

In questi primi venti anni di attività l’AIL, grazie a un nutrito gruppo di motivati volontari, ha contribuito in maniera significativa a sensibilizzare i cittadini sulle gravi problematiche legate alle malattie ematologiche e ha costituito un punto di riferimento per i malati e di supporto per le loro famiglie. La generosità e l’attenzione dei suoi sostenitori si evidenzia durante le manifestazioni «Stelle di Natale» e «Uova di Pasqua», e consente di attuare alcuni importanti progetti come l’assistenza domiciliare per i pazienti onco-ematologici.