A Camigliano un laboratorio creativo per bambini

Altre notizie brevi

sabato, 13 aprile 2019, 18:17

Il doculfilm “Italia addio non tornerò” sarà presentato durante il Lucca Film Festival, martedì 16 Aprile p.v. alle ore 10,00, presso l’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, piazza San Martino.

sabato, 13 aprile 2019, 14:11

sabato, 13 aprile 2019, 13:02

Quest’anno la Parrocchia del Centro Storico e la chiesa Cattedrale vogliono sottolineare, nella ricchezza del triduo Pasquale, il Venerdì santo come giorno di preghiera, contemplazione, meditazione e al tempo stesso occasione per riflettere su un una tappa decisiva della nostra Salvezza, osservandola da prospettive diverse, utilizzando il silenzio, la preghiera,...

sabato, 13 aprile 2019, 10:02

Domenica 14 aprile alle 15 si svolgerà presso il Museo della Cattedrale di Lucca un coinvolgente appuntamento con l'arte che farà scoprire ai piccoli partecipanti e ai loro genitori alcune opere custodite nel Museo e nella cattedrale mettendole a confronto con tecniche e stili di epoche diverse.

sabato, 13 aprile 2019, 08:43

Martedì 16 aprile, alle 18, presso la libreria antiquaria "Daris libri e stampe", via del Gallo, 9 (traversa di piazza Bernardini), Lucca, presentazione del numero 44/2018 di "Documenti e Studi", semestrale dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Lucca.Sono previsti interventi dei redattori della pubblicazione, una delle riviste di...

venerdì, 12 aprile 2019, 15:13

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 alla libreria Ubik si terrà la presentazione del libro di Piero Vigutto "Il vento tra gli alberi" ed. Orto della cultura.

venerdì, 12 aprile 2019, 12:34

Esperti di tutta Italia si riuniranno domani presso il Complesso di San Francesco agli IMT di Lucca per discutere di un fenomeno che riguarda quattro milioni di italiani.Psichiatri, psicologi, filosofi ma anche magistrati e avvocati si ritroveranno per discutere di ciò che sono nel nostro Paese le organizzazioni settarie e...

venerdì, 12 aprile 2019, 12:02

Domani, sabato 13 aprile, alle ore 12 nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti verrà conferita la Medaglia della Città di Lucca alla prof.ssa Edda Bresciani, egittologa di fama internazionale. Saranno presenti, oltre al sindaco, il prefetto di Lucca e il rettore dell'Università di Pisa.

venerdì, 12 aprile 2019, 11:36

Sono partiti ieri pomeriggio (giovedì) da piazza Aldo Moro per un residenziale di formazione presso il Santuario dell'Argegna accompagnati dagli operatori del progetto Simone Bernardini e Chiara Ferroni, 50 dei circa 100 giovani, tra i 16 e i 29 anni, che partecipano al progetto Tutor per l'anno scolastico in corso.

venerdì, 12 aprile 2019, 09:26

Appuntamento con la buona musica ed il bel canto sabato sera a Porcari in occasione del “Concerto delle Palme per la Solidarietà”.