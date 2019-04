A Montecarlo si possono pagare on line tutti i servizi comunali

giovedì, 4 aprile 2019, 14:11

Il cittadino potrà pagare comodamente da casa o dovunque si trovi, attraverso i propri dispositivi mobili come smartphone o tablet, tutti i servizi comunali senza doversi recare in Municipio. Un cambio di passo a tutto vantaggio dell'utente che sigla un altro punto del mandato amministrativo del Sindaco Vittorio Fantozzi.

Al fine di rendere maggiormente efficienti i servizi resi al cittadino, l'Amministrazione Comunale ha attivato, con decorrerenza dal mese di aprile, il sistema PagoPA, per dare la possibilità ai cittadini ed all'imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso il Comune, scegliendo liberamente lo strumento di pagamento ed il canale preferito.

Il cittadino, attraverso il PagoPA avrà i seguenti vantaggi: la possibilità di cumulare più pagamenti, la possibilità di pagare gli avvisi anche nel portale e disporre, inoltre, dello storico di tutti i pagamenti e relative ricevute in ogni istante e a prescindere da dove è stato effettuato il pagamento.

Al sistema PagoPA si accede dal sito istituzionale dell'Ente, www.comune.montecarlo.lu.it, homepage, cliccando su "Servizi" e poi su "Servizi di pagamento on-line PagoPA".

Il cittadino dovrà registrarsi tramite una rapida procedura, inserendo i propri dati ed accettando l'informativa sul trattamento della privacy e confermare successivamente la registrazione attraverso la propria casella email cliccando sul messaggio proveniente dal sistema. A quel punto un nuovo messaggio confermerà che la registrazione è avvenuta con successo ed il cittadino potrà accedere al servizio, cliccando su "Servizi Pubblici" e poi nel "Carrello pagamenti".

Amplissima la gamma di servizi che possono essere pagati sul PagoPA sono: la mensa scolastica, il trasporto scolastica, le attività estive, i diritti di segreteria, l'utilizzo locali ed aree di proprietà comunale, l'utilizzo locali ed aree di proprietà comunale per celebrazione matrimoni, le lampade votive, l'acquisto loculi ed ossari cimiteriali e gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Analogo servizio per il pagamento per le infrazioni al Codice della Strada, in via di attuazione, sarà attivato a breve completando così l'intera serie di servizi erogati al pubblico dall'ente.

Per informazioni

Tel. 3464003883

www.comune.montecarlo.lu.it