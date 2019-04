A Villa Bottini la mostra di Bruno Pollacci

Altre notizie brevi

martedì, 16 aprile 2019, 08:44

Nel periodo pre-pasquale, come altre associazioni animaliste in tutta Italia, a Lucca un messaggio di sensibilizzazione a non mangiare gli agnelli è venuta anche dell'associazione culturale Gaetano Salvemini. Sabato 13 aprile, per l'intera giornata con un punto di informazione e di riflessione in via Beccaria, i volontari dell'associazione hanno dato...

lunedì, 15 aprile 2019, 16:39

Il numero verde (800881515) istituito dalla Regione Toscana per contrastare il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo, attivato da circa un mese, ha preso in carico 18 pazienti (6 a Lucca, 6 a Pisa e 6 a Livorno) fornendogli una consulenza o, nei casi più gravi, mettendoli in contatto con...

lunedì, 15 aprile 2019, 15:57

E’ andato in pensione in questo mese di aprile Romano Mattei, biologo, dal 2015 direttore del Laboratorio Analisi di Lucca e, nell’ultimo periodo, titolare di un incarico di coordinamento per la Microbiologia di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 15 aprile 2019, 14:44

L'assessore al traffico incontra i cittadini della zona nord est di Antraccoli mercoledì 17 aprile alle 21 alla scuola elementare “Guidi” di via Paladini: si parlerà della modulazione del traffico nella via del Cantone e via Fonda e della istituzione della zona 30 per rendere più sicura la circolazione all'interno...

lunedì, 15 aprile 2019, 14:09

Grande partecipazione alla quarta edizione della Via Crucis Vivente svoltasi sabato scorso a Ruota. Circa 300 persone sono salite al borgo collinare per assistere alla manifestazione con cui la comunità di Ruota ha commemorato e ricostruito il percorso doloroso di Cristo che si avvia alla crocifissione sulla collina del Golgota...

lunedì, 15 aprile 2019, 13:58

Venerdì 18 aprile alle ore 21 ad Artè si terrà il concerto "La chitarra fingerstyle" del giovane musicista lucchese Giorgio Grazzini, in arte Dorem, promosso da 'Battista Ceragioli Management' in collaborazione con il Comune.

lunedì, 15 aprile 2019, 09:49

Prosegue il ciclo di proiezioni del Cineforum Ezechiele all'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni. Mercoledì 17 aprile, in collaborazione con Lucca Film Festival, Andrea Segre presenta "L'ordine delle cose". Ingresso libero.

lunedì, 15 aprile 2019, 08:50

Domani, martedì 16, alle 10.30 alla scuola dell'infanzia di Lammari, si terrà l'inaugurazione del defibrillatore donato dal signor Fabrizio Bonino della Cecchini Onlus.

domenica, 14 aprile 2019, 12:52

Si conclude, questo lunedì 15 aprile, il ciclo di mini-conferenze dal titolo: “Guarda dove metti i piedi”, a cura del Gruppo Micologico “Massimiliano Danesi” di Ponte a Moriano (sede interna alla Stazione di Ponte a Moriano lato primo binario, telefono 0583/492169).

sabato, 13 aprile 2019, 23:17

Si terrà domenica 14 aprile dalle ore 9 alle ore 19 il tradizionale e ormai consolidato mercatino di Soffitte in Piazza, gli oltre 80 banchi li potete trovare a Lammari sul Viale Europa - parcheggio Bar Masini - in caso di maltempo l'evento sarà annullato.