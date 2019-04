Ad Artemisia la presentazione del libro 'Fiori, nuvole e cuori in filastrocca' di Laura Marconcini

lunedì, 29 aprile 2019, 17:50

Giovedì 2 maggio, alle 17, nella Sala Pardi del Polo culturale Artemisia a Tassignano è in programma la presentazione del libro 'Fiori, nuvole e cuori in filastrocca'- Filastrocche per bambini- di Laura Marconcini (Editore Essedi).

La presentazione rientra nell'ambito della rassegna 'I Giovedì letterari' promossa dal Comune.