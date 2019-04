Alice Cappagli sabato 4 maggio alle 18 alla Biblioteca Agorà - piazza dei Servi

Altre notizie brevi

domenica, 28 aprile 2019, 21:00

Venerdi 3 maggio, presso il centro parrocchiale Le Vele a San Donato, alle ore 21,15, il soprano Silvia Tocchini racconterà l'opera Turandot, l'incompiuta di Giacomo Puccini.

sabato, 27 aprile 2019, 16:36

"Garantire la massima trasparenza sulle spese per la campagna elettorale e sulla raccolta dei fondi per sostenerle è un fondamentale atto di correttezza verso i cittadini elettori" dichiara la lista Sinistra con Capannori presentando il preventivo delle spese elettorali depositato insieme alla lista per le elezioni di domenica 26 maggio...

sabato, 27 aprile 2019, 16:00

Martedì 30 aprile alle ore 14.30 nell’Aula Magna del liceo scientifico Vallisneri, il prof. Luigi Miraglia, fondatore e direttore dell’Accademia Vivarium Novum, terrà una lezione sul “Metodo Natura” per l’insegnamento del Latino, aperta a tutti i docenti di lingue classiche interessati.

sabato, 27 aprile 2019, 11:43

Anche il Partito Comunista Italiano – Sezione Lucca e Valdiserchio interviene in merito alla possibile concessione del comune di Lucca del Foro Boario a Casapound per festeggiare il decennale."Continuano a essere sempre più insistenti le voci che il Comune di Lucca conceda il Foro Boario all'associazione Epsilon per festeggiare il...

sabato, 27 aprile 2019, 08:47

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia, interviene in merito all'incrocio pericoloso di Marlia. "Ancora una volta - dichiara - spot elettorali. Già tre anni fa l'ex assessore Bove del comune di Capannori, insieme a Celestino Marchini del comune di Lucca e i consiglieri comunali Pieretti e del Chiaro, sbandieravano...

venerdì, 26 aprile 2019, 22:00

Il 5 maggio alle ore 10.30 presso il Cinema Teatro Artè di Capannori si terrà l'incontro con Magdi Cristiano Allam (nato Magdi Allam) giornalista, politico e scrittore egiziano naturalizzato italiano.

venerdì, 26 aprile 2019, 12:17

Rifondazione Comunista (Federazione di Lucca) interviene in merito alla concessione del Foro Boario da parte del comune di Lucca per l'iniziativa del decennale di Casapound.

venerdì, 26 aprile 2019, 11:30

Anche 8 cocktail bar di Lucca e provincia finiscono nella top 70 di “Toscana da Bere”: si tratta – in ordine rigorosamente alfabetico – di Bar Avio, B’Art, Cobra e Filippo a Pietrasanta, del Franklin ’33 a Lucca, del Garnish a Viareggio, del Sakay a Lido di Camaiore e del...

venerdì, 26 aprile 2019, 11:24

Martedì 30 aprile alle 21 in prima convocazione e alle 21.30 in seconda convocazione è fissata l'assemblea ordinaria della Croce Verde di Porcari nella sede sociale di via Romana Est 71/A.

venerdì, 26 aprile 2019, 11:14

L'evento, in collaborazione con l'amministrazione comunale lucchese e la Casa Editrice Betti, mira a valorizzare la Via Francigena attraverso la letteratura. Ecco quindi la presentazione anche a Lucca del premio letterario "Intanto parto...racconti e parole in cammino", nella giornata di sabato 4 maggio: