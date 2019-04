Alla libreria Ubik Anna Benedetto presenta il libro di Silvia Volpi

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 aprile 2019, 11:40

Sabato 13 aprile dalle 15, nella sede di Presidio Lucca in via Orzali 266, verrà presentata l'associazione Italica Sport e Avventura.

mercoledì, 10 aprile 2019, 11:37

Nell'incontro del 13 aprile, l'Agorà della Scienza affronta il tema della presenza delle donne nella ricerca scientifica. Negli ultimi decenni il loro numero è indubbiamente aumentato senza però far raggiungere alle donne una sostanziale parità con i colleghi maschi, in termini di retribuzione e carriera.

mercoledì, 10 aprile 2019, 10:35

L'associazione 50&Più Università propone la registrazione dell'opera drammatica di Antonio Frassinelli "Il Golgotha - La roccia di Christo", rappresentata nel marzo 2017 nella chiesa di San Francesco. Musica del maestro Gianfranco Cosmi. Vengono illustrati gli avvenimenti verificati durante la Passione di Gesù, con la partecipazione dell'orchestra da camera "Luigi Boccherini"...

mercoledì, 10 aprile 2019, 09:45

Prossimo appuntamento musicale, venerdì 12 aprile alle 21 nella chiesa di S. Maria Corteorlandini, per i lucchesi S. Maria Nera g.c. Il Baluardo gruppo vocale lucchese ospita il coro Resolut che proviene dalla città di Beveren vicino a Sint Niklaas (la città gemellata con Lucca) cittadina del Belgio.

martedì, 9 aprile 2019, 18:02

Appuntamento sabato 13 aprile dalle ore 15 ad Altopascio con la quarta edizione del ”Business Innovation Festival” presso il teatro G.Puccini, Via Regina Margherita, ad Altopascio.

martedì, 9 aprile 2019, 16:28

Grande affluenza partecipativa per il primo evento targato cult.ora, Associazione Culturale fondata da Linnea Malberg, Andrea Dovichi, Claudio Gabrielli e Christian Soriani. “E’ stata un'iniziativa importante che ha visto la presenza di tanti operatori culturali, economici e del turismo del nostro territorio.

martedì, 9 aprile 2019, 16:22

Un seminario gratuito per passare dalla teoria alla pratica. Dal virtuale al reale. Perché l'intelligenza nelle fabbriche non rimanga solo "potenziale".Il Polo Tecnologico Lucchese e Formetica ancora una volta insieme per promuovere l'economia 4.0. Il 12 aprile 2019, alle ore 15.00, presso la sede del Polo Tecnologico a Lucca si...

martedì, 9 aprile 2019, 15:10

Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna "Tra scrittura e disagio - Tre narratori contemporanei raccontano le diversità", coordinata da Luciano Luciani.

martedì, 9 aprile 2019, 14:56

L'amministrazione Menesini mette a disposizione 40 mila euro per la manutenzione delle vie vicinali di uso pubblico attraverso un bando che resterà aperto fino al prossimo 4 maggio, al quale possono partecipare i proprietari frontisti di vie vicinali di uso pubblico del territorio comunale.

martedì, 9 aprile 2019, 14:41

Ad annunciare il nuovo servizio il segretario della Uil Pensionati di Lucca, Guido Carignani: "Un aiuto in più per i cittadini a districarsi fra leggi e normative che si aggiunge al patronato già operativo".La segreteria territoriale della Uil pensionati di Lucca comunica che dal giorno 16 aprile alla sede di...