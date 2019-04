Archos Quartet in concerto a Palazzo Ducale

giovedì, 4 aprile 2019, 15:16

Nuovo appuntamento con la musica di Animando nel calendario de Il Settecento musicale a Lucca. Domani (5 aprile) alle 21, nella sala Tobino di Palazzo Ducale,un concerto tutto dedicato all'arte del quartetto. Tornano a esibirsi sulla scena lucchese gli Archos Quartet, vincitori nel 2017 del premio Adolfo Betti per la musica da camera nell'ambito del festival Virtuoso&Belcanto.

Filip Jeska (violino primo), Mikołaj Pokora (violino secondo), Radenko Pedrov Kostadinov (viola) e Francesca Fiore (violoncello) eseguiranno in apertura il Quartetto per archi in sol minore Op. 32 n. 5 di Luigi Boccherini (1743 - 1805). Proseguiranno con Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) e il suo Quartetto per archi in re minore Op. 76 n. 2 'delle quinte'. Infine, l'ensemble internazionale eseguirà il Quartetto d'archi in la minore Op. 51 n. 2 di Johannes Brahms (1833 - 1897).

L'ingresso è a offerta libera.