Assemblea ordinaria della Croce Verde di Porcari

Altre notizie brevi

venerdì, 26 aprile 2019, 12:17

Rifondazione Comunista (Federazione di Lucca) interviene in merito alla concessione del Foro Boario da parte del comune di Lucca per l'iniziativa del decennale di Casapound.

venerdì, 26 aprile 2019, 11:30

Anche 8 cocktail bar di Lucca e provincia finiscono nella top 70 di “Toscana da Bere”: si tratta – in ordine rigorosamente alfabetico – di Bar Avio, B’Art, Cobra e Filippo a Pietrasanta, del Franklin ’33 a Lucca, del Garnish a Viareggio, del Sakay a Lido di Camaiore e del...

venerdì, 26 aprile 2019, 11:14

L'evento, in collaborazione con l'amministrazione comunale lucchese e la Casa Editrice Betti, mira a valorizzare la Via Francigena attraverso la letteratura. Ecco quindi la presentazione anche a Lucca del premio letterario "Intanto parto...racconti e parole in cammino", nella giornata di sabato 4 maggio:

venerdì, 26 aprile 2019, 11:02

In occasione del 31° Salone del Collezionismo “ LUCCA 2019” il Circolo Filatelico Numismatico del Dopolavoro Ferroviario di Lucca porrà a disposizione un Servizio Filatelico Temporaneo dedicato alla locomotiva a vapore GR 640 FS chiamata affettuosamente “La Signorina“.

venerdì, 26 aprile 2019, 00:34

Il docufilm “Italia addio, non tornerò” di Barbara Pavarotti sarà trasmesso su FOCUS, il canale dei documentari di Mediaset, canale 35, nei seguenti orari:

mercoledì, 24 aprile 2019, 23:36

Codice rosso per dinamica a Massarosa in via Casavecchia a Bozzano. Un giovane di 24 anni alla guida di uno scooter è caduto ed è finito contro un'auto.Il ragazzo ha riportato un trauma cranico ed un trauma agli arti ed è stato accompagnato all'ospedale Versilia in codice rosso per dinamica.

mercoledì, 24 aprile 2019, 16:46

Da mercoledì primo maggio il dottor Tommaso Jacopo Andrea Centoni sarà iscritto negli elenchi unici di medicina generale nell'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia (Aft Lucca Ovest) con ambulatorio principale a San Donato (via delle tagliate, 217) e quello secondario a Lucca (via del moro, 9).

mercoledì, 24 aprile 2019, 16:12

Riparte Le Rinascenze, seconda edizione del fortunato format proposto al suo debutto lo scorso anno nel suggestivo parco della Villa Reale di Marlia. Stessa location per la manifestazione che lascia immutata l’atmosfera di aggregazione e divertimento ma aggiunge delle novità per quanto riguarda gli allestimenti, i laboratori e le esclusive...

mercoledì, 24 aprile 2019, 15:32

Flam e Opera del Duomo sono lieti di presentare per domenica 28 aprile alle ore 21 un importantissimo appuntamento musicale presso la Cattedrale di San Martino. La Corale “Domenico Savio” di Livorno (il coro della cattedrale di Livorno) assieme all’omonima orchestra, presenterà un programma dedicato alla musica contemporanea col titolo...

mercoledì, 24 aprile 2019, 15:05

In occasione del “ponte” per la festività del 25 aprile alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico. In particolare venerdì 26 aprile rimarranno chiusi gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano...