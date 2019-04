Attività estive, al via le domande per i voucher

martedì, 23 aprile 2019, 11:38

Per favorire l’accesso dei bambini e dei ragazzi alle attività estive, che si svolgeranno nel periodo dal 17 giugno al 31 agosto, l'amministrazione comunale mette a disposizione dei voucher, agevolazioni economiche che saranno spendibili dalle famiglie presso i soggetti inseriti nell'elenco comunale degli organizzatori e gestori delle attività, che è stato pubblicato sul sito del Comune.

Per presentare domanda è necessario che il minore abbia un'età compresa fra 3 e 14 anni e che risieda sul territorio comunale. Il bambino o ragazzo deve essere iscritto a un'attività estiva organizzata dai gestori inseriti nell'elenco comunale per almeno due settimane. La famiglia deve avere un Isee non superiore a 24mila euro.



Le domande di assegnazione dei voucher dovranno essere presentate entro e non oltre il 25 maggio: consegnate a mano direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca; per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al "Dirigente del Settore 4 - Settore Istruzione U. O. 4.2. Servizi scolastici" - Comune di Lucca Via S. Maria Corte Orlandini, 3; per email alla casella Pec comune.lucca@postacert.toscana.it . Il bando e il modulo per presentare la domanda sono reperibili sul sito www.comune.lucca.it



Lo scorso anno sono stati 243 i bambini e i ragazzi che hanno potuto usufruire dei voucher, più altri 47 chehanno potuto accedere al contributo attraverso il settore dei Servizi Sociali, in base alla specifica riserva prevista nell’avviso pubblico.