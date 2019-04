Bruno Zappia spiega perché si è avvicinato al partito della Lega

giovedì, 4 aprile 2019, 16:10

"Amiche e amici è ormai noto che da un po’ di tempo mi sono avvicinato al partito della lega ,con cui ho iniziato un discorso di collaborazione in vista della scadenza elettorale tra cui quella delle comunali di Capannori .Ho deciso di impegnarmi in questa competizione perché ritengo opportuno darmi da fare per la causa del centro destra accanto alla lega,che considero l’unico partito trainante,per l’amico Bartolomei che stimo, sia perché molti amici me l’hanno chiesto ,sia perché ritengo di portare un contributo considerevole di consensi ,che nella situazione di grande conflittualità creatosi a Capannori in questo periodo,possano essere utili o addirittura determinante.Sono certo che gli amici e tutti coloro che hanno seguito il mio percorso è il mio impegno in politica capiranno la mia situazione e le motivazioni della mia decisione e mi seguiranno con il loro consenso e il loro voto anche in questa avventura per il bene e lo sviluppo di Capannori". Così Bruno Zappia .