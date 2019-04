Campagna elettorale, il preventivo di spesa di Sinistra con Capannori

sabato, 27 aprile 2019, 16:36

"Garantire la massima trasparenza sulle spese per la campagna elettorale e sulla raccolta dei fondi per sostenerle è un fondamentale atto di correttezza verso i cittadini elettori" dichiara la lista Sinistra con Capannori presentando il preventivo delle spese elettorali depositato insieme alla lista per le elezioni di domenica 26 maggio a Capannori.

"La prima scelta importante che abbiamo fatto, continua Sinistra con Capannori, è che tutte le spese sono sostenute collettivamente e, quindi, sia le spese per la campagna elettorale della lista che quelle dei singoli candidati faranno riferimento ad un unico rendiconto". Il preventivo presentato ha previsioni di uscita complessive per 5.350 euro, comprensive di 1.000 euro per la sede aperta nel centro di Capannori. Le altre uscite comprendono spese per manifesti e volantini, brochure per i candidati e per iniziative elettorali e materiale vario. La campagna elettorale di Sinistra con Capannori inizia con una disponibilità di cassa di 1.500 euro frutto di tre cene di autofinanziamento svolte nei mesi scorsi e di contributi degli associati. Puntiamo a raccogliere le altre somme necessarie attraverso un ampia e diffusa campagna di sottoscrizione che si rivolge a tutti i cittadini interessati ad una politica pulita e traparente. Durante tutta la campagna elettorale ogni iniziativa e attività saranno utilizzate in questo senso. Chiunque vuole contribuire può farlo tutti i giorni dalle 17 alle 19 presso la sede di Capannori, via Carlo Piaggia 58, oppure rivolgendosi ad uno dei nostri candidati, oppure tramite bonifico sul conto corrente di Sinistra con (Iban:IT05N0312713700000000002062). A conclusione della campagna elettorale sarà data la massima pubblicità anche al bilancio consuntivo.