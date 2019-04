Capannori: al via i lavori in via del Masini

lunedì, 8 aprile 2019, 14:02

Iniziano domani (martedì) i lavori per aumentare la sicurezza stradale in via del Masini a Marlia, importante viabilità di una delle frazioni più popolose del territorio, per i quali l'amministrazione Menesini ha investito 130 mila euro. La strada sarà interessata da due importanti interventi finalizzati a migliorare la percorrenza pedonale e a ridurre la velocità di percorrenza dei veicoli in transito. Saranno infatti realizzati un percorso pedonale protetto e due isole pedonali 'Salvagente' a raso.

Il percorso pedonale, largo circa 1,50 metri verrà realizzato sul lato nord di Via del Masini, fuori dalla carreggiata stradale, per una lunghezza di circa 200 metri e inizierà da via Lombarda collegandosi al marciapiede esistente per terminare in via Paolinelli. Le due isole pedonali saranno costruite nella zona maggiormente edificata di via del Masini ad est di Via Paolinelli.

Le funzioni delle due isole pedonali rialzate, che saranno realizzate al centro della carreggiata e delimitate ai margini stradali da un cordolo, saranno quelle di dividere i tratti da attraversare della carreggiata stessa con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e la protezione dei pedoni e di canalizzare le correnti di traffico, determinando anche una riduzione della velocità dei veicoli in transito.

Le isole 'Salvagente' saranno corredate da una apposita segnaletica per renderle visibili ai mezzi in transito e il tratto stradale compreso tra di esse sarà asfaltato.

"Con la realizzazione di queste opere, che fanno parte del progetto 'Strade sicure' rispondiamo concretamente all'esigenza di maggiore sicurezza più volte manifestata dai residenti della zona, essendo via del Masini una viabilità particolarmente transitata, – afferma l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. Duplice l'obiettivo che andremo ad ottenere, ovvero garantire una maggiore protezione dei pedoni che attraversano la carreggiata e ridurre la velocità del transito veicolare. Via del Masini sarà quindi più sicura per pedoni ed automobilisti e verrà così migliorata la qualità della vita di coloro che vivono nella zona".

"Sono particolarmente soddisfatto dell'avvio di questi interventi che vengono realizzati grazie anche ad un percorso di ascolto delle necessità dei residenti di rendere più sicura questa viabilità - afferma il consigliere comunale di zona Giordano Del Chiaro -. La presenza delle isole pedonali consentirà infatti ai residenti di percorrere e attraversare la strada in modo più sicuro e allo stesso tempo, contribuendo al restringimento della carreggiata, obbligherà i tanti mezzi che attraversano via del Masini a ridurre la velocità di transito".