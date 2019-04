Capannori: approvato l'ordine del giorno che chiede all'amministrazione di attivarsi per realizzare un sottopasso carrabile all'incrocio tra via del casalino e via Chelini

venerdì, 19 aprile 2019, 14:59

Il consiglio comunale nella seduta di ieri (giovedì) ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere comunale del Pd Alberto Paradisi, con il quale si chiede all'amministrazione comunale di attivarsi per la realizzazione di un sottopasso carrabile in corrispondenza dell'incrocio tra via del Casalino e via Domenico Chelini per collegare il territorio tra Capannori e Tassignano .