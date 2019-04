Capannori: cantoniere di paese, attivato il canale whatsapp

martedì, 2 aprile 2019, 16:50

Più semplice e immediato per i cittadini fare le segnalazioni al cantoniere di paese. Da oggi infatti è possibile contattare il servizio unico di risoluzione delle problematiche di natura tecnica del territorio comunale, istituto dall'amministrazione Menesini per semplificare il rapporto fra la popolazione e il Comune, inviando un messaggio Whatsapp al numero 335/1397378. Oltre al testo, che deve contenere dettagli utili a capire meglio la problematica e la localizzazione, possono essere inviate in allegato fotografie.



Ogni segnalazione viene gestita dagli uffici comunali e smistata alle squadre che compongono la base operativa del cantoniere di paese. Se non di competenza del Comune, le segnalazioni vengono comunque messe all'attenzione dell'Ente titolare (ad esempio Provincia o Consorzio).



"Abbiamo voluto avvicinare ancora di più al cittadino uno dei servizi più importanti e apprezzati dell'amministrazione Menesini, il cantoniere di paese, che annualmente riesce a soddisfare il 97% delle richieste – spiega l'assessore alla semplificazione, Matteo Francesconi -. Grazie a Whatsapp, mezzo di comunicazione ampiamente diffuso e facile da usare, chi vuole segnalare una situazione ora può farlo ancora in maniera più immediata. Abbiamo inoltre creato un vero e proprio servizio online del cantoniere di paese, dove il cittadino può monitorare direttamente lo stato di avanzamento della propria segnalazione, con l'obiettivo di incrementare l'efficienza e fornire una risposta più veloce".



Il cantoniere di paese è anche un servizio online. Collegandosi al sito https://cantonieredipaese.comune.capannori.lu.it si accede infatti alla piattaforma dedicata delle segnalazioni che l'amministrazione ha attivato in forma sperimentale. Ottimizzato sia per l'uso da computer sia da smartphone e tablet, il cantoniere di paese online permette di fare le segnalazioni direttamente su una mappa e con pochi passaggi. Registrandosi si può tenere traccia dello stato di avanzamento della propria segnalazione. In alternativa si può utilizzare anche il servizio senza registrazione, ma con funzionalità ridotte.



E' anche possibile contattare il cantoniere di paese recandosi all'Urp dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, telefonando al numero 335/1397378 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 o inviando un'email a cantonieredipaese@comune.capannori.lu.it.