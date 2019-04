Capannori: nuovo orario per il front office veterinario a Capannori

Altre notizie brevi

giovedì, 11 aprile 2019, 18:01

"Spianate cresce - Due chiacchiere con il sindaco sul futuro della frazione". Si chiama così l'incontro pubblico dedicato alla frazione di Spianate in programma sabato pomeriggio (13 aprile) alle 17.30 nella palestra della scuola elementare "B. Nardi".

giovedì, 11 aprile 2019, 17:47

Nuova versione di L4Y ( Lucca4You, la guida multimediale della Rendering Domotica dedicata a Lucca ed il suo territorio) con la nuova partnership della “Marcia delle Ville”.

giovedì, 11 aprile 2019, 15:44

La comunità di Ruota anche quest'anno ricostruisce il percorso doloroso di Cristo che si avvia alla crocifissione sulla collina del Golgota a Gerusalemme. Sabato 13 aprile a partire dalle ore 21 nel borgo collinare si svolgerà infatti la quarta edizione della "Via Crucis Vivente" promossa dall'associazione culturale Presepe Vivente di...

giovedì, 11 aprile 2019, 14:24

Un viaggio musicale lungo le rotte della poetica di Fabrizio De André a 20 anni dalla scomparsa. Si intitola Mosaico Europa – Per la sola ragione del viaggio, viaggiare il concerto organizzato dal gruppo di impegno civico Lucca@Europa che si terrà domenica (14 aprile) alle 21 all’auditorium dell’oratorio Giovanni Paolo...

giovedì, 11 aprile 2019, 14:03

Si terrà il 16 aprile, dalle ore 17, il consiglio comunale di Lucca dedicato agli assi viari richiesto dal sindaco Alessandro Tambellini. Sarà presente a illustrare il progetto un rappresentante dell'Anas. Non sono previsti altri interventi esterni.

giovedì, 11 aprile 2019, 13:38

Proseguono gli incontri per promuovere una "medicina per un nuovo stile di vita". L'iniziativa nata dall'unione della medicina di segnale (una attenta analisi degli effetti del cibo e del movimento sul nostro organismo in funzione della cura degli squilibri degli assi metabolici e della riduzione dell'uso dei farmaci ) e...

giovedì, 11 aprile 2019, 13:21

L'amministrazione comunale di Capannori ha pubblicato un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di esperto amministrativo contabile categoria giuridica C1.

giovedì, 11 aprile 2019, 12:46

«Dopo quasi vent’anni che Enrico Rossi, prima da assessore e poi da governatore, di fatto è il Gran Burattinaio della sanità toscana ormai lo si sa: quando annaspa esce di senno e si rende protagonista di gesto di puro discontrollo che più hanno a che fare con la sua indole...

giovedì, 11 aprile 2019, 12:06

Il Nido d'Infanzia "Alice" di via Boccaione a Porcari apre le porte alle famiglie con un Open Day previsto per sabato 13 aprile, dalle 10 alle 12:30. Le famiglie potranno usufruire di una riduzione del 50% sulla quota di iscrizione per l'anno educativo 2019-2020.

giovedì, 11 aprile 2019, 11:25

Sarà una giornata all'insegna della condivisione per le famiglie e i loro bambini quella domenica 14 aprile a Lucca: dalle 15 alle 19 alla Ludoteca "Il Tempo di Momo", in Via Urbiciani 362 a San Concordio, la Caritas Diocesana di Lucca organizza "Condividimi".