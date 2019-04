Cinema e musica, ad Altopascio torna il corso dell'associazione Zero in condotta

Altre notizie brevi

lunedì, 29 aprile 2019, 20:54

"Siamo dispiaciuti che all'interno del Governo nessuno si sia preoccupato di risolvere il problema legato alla Rottamazione Ter in scadenza domani 30 aprile. Speravamo che il Governo del cambiamento potesse emanare un provvedimento di proroga avendo riguardo alle difficoltà che i contribuenti incorrono nel predisporre la documentazione a supporto delle...

lunedì, 29 aprile 2019, 18:01

lunedì, 29 aprile 2019, 17:50

Giovedì 2 maggio, alle 17, nella Sala Pardi del Polo culturale Artemisia a Tassignano è in programma la presentazione del libro 'Fiori, nuvole e cuori in filastrocca'- Filastrocche per bambini- di Laura Marconcini (Editore Essedi).

lunedì, 29 aprile 2019, 17:20

La grandine è l'evento climatico più temuto dagli agricoltori. Imprevedibile e devastante. Fiato sospeso nella Valle del Serchio ed nella Piana di Lucca. E' ancora presto per fare un bilancio dei danni patiti dall'agricoltura all'indomani della improvvisa grandinata che si è abbattuta domenica dopo pranzo in provincia di Lucca.

lunedì, 29 aprile 2019, 13:29

Il 1 Maggio, festa dei lavoratori e memoria dei diritti acquisiti, il Partto Socialista di Lucca e Piana incontrerà ad Altopascio i cittadini, presso Piazza Magione dalle ore 9:00 alle ore 12:00, saranno presenti componenti del direttivo provinciale e comunale.

lunedì, 29 aprile 2019, 13:27

Per il decimo anno Poste Italiane, con i suoi dipendenti, partecipa al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

lunedì, 29 aprile 2019, 13:08

Nel trascorso week-end, le volanti della polizia di Stato, con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine Firenze, hanno concentrato la loro attività nella prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare riguardo ai furti su autovettura in prossimità dei parcheggi cittadini, in ragione dell'aumento delle presenze in città.

lunedì, 29 aprile 2019, 12:47

Per l'iniziativa nazionale dedicata alle famiglie in visita ai musei "KID PASS days" vi faremo scoprire una delle torri più alte di Lucca!

domenica, 28 aprile 2019, 21:00

Venerdi 3 maggio, presso il centro parrocchiale Le Vele a San Donato, alle ore 21,15, il soprano Silvia Tocchini racconterà l'opera Turandot, l'incompiuta di Giacomo Puccini.

domenica, 28 aprile 2019, 20:58

Alice Cappagli sabato 4 maggio alle 18 alla Biblioteca Agorà - piazza dei Servi, Lucca - nell'ambito della rassegna AUTORI ALL'AGORA' organizzata da LuccAutori / Premio Racconti nella Rete e Biblioteca Civica Agorà di Lucca, ALICE CAPPAGLI presenta "Niente caffè per Spinoza" (Einaudi). Intervengono Demetrio Brandi e Elena Marchini.