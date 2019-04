Conferimento della Medaglia della Città di Lucca a Edda Bresciani

Altre notizie brevi

venerdì, 12 aprile 2019, 15:13

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 alla libreria Ubik si terrà la presentazione del libro di Piero Vigutto "Il vento tra gli alberi" ed. Orto della cultura.

venerdì, 12 aprile 2019, 12:34

Esperti di tutta Italia si riuniranno domani presso il Complesso di San Francesco agli IMT di Lucca per discutere di un fenomeno che riguarda quattro milioni di italiani.Psichiatri, psicologi, filosofi ma anche magistrati e avvocati si ritroveranno per discutere di ciò che sono nel nostro Paese le organizzazioni settarie e...

venerdì, 12 aprile 2019, 11:36

Sono partiti ieri pomeriggio (giovedì) da piazza Aldo Moro per un residenziale di formazione presso il Santuario dell'Argegna accompagnati dagli operatori del progetto Simone Bernardini e Chiara Ferroni, 50 dei circa 100 giovani, tra i 16 e i 29 anni, che partecipano al progetto Tutor per l'anno scolastico in corso.

venerdì, 12 aprile 2019, 09:26

Appuntamento con la buona musica ed il bel canto sabato sera a Porcari in occasione del “Concerto delle Palme per la Solidarietà”.

giovedì, 11 aprile 2019, 18:51

Passeggiando per Lucca, è impossibile non notare l'imponente facciata culminante nel luminoso dorato mosaico della Basilica di San Frediano. Molti ne conoscono il nome, ma pochi forse la storia e l'importanza che fin da tempi remoti ebbe per la città.

giovedì, 11 aprile 2019, 18:01

"Spianate cresce - Due chiacchiere con il sindaco sul futuro della frazione". Si chiama così l'incontro pubblico dedicato alla frazione di Spianate in programma sabato pomeriggio (13 aprile) alle 17.30 nella palestra della scuola elementare "B. Nardi".

giovedì, 11 aprile 2019, 17:47

Nuova versione di L4Y ( Lucca4You, la guida multimediale della Rendering Domotica dedicata a Lucca ed il suo territorio) con la nuova partnership della “Marcia delle Ville”.

giovedì, 11 aprile 2019, 15:44

La comunità di Ruota anche quest'anno ricostruisce il percorso doloroso di Cristo che si avvia alla crocifissione sulla collina del Golgota a Gerusalemme. Sabato 13 aprile a partire dalle ore 21 nel borgo collinare si svolgerà infatti la quarta edizione della "Via Crucis Vivente" promossa dall'associazione culturale Presepe Vivente di...

giovedì, 11 aprile 2019, 14:42

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che i nuovi orari del servizio di front office veterinario nella sede del Dipartimento della Prevenzione in Piazza Aldo Moro a Capannori sono i seguenti:

giovedì, 11 aprile 2019, 14:24

Un viaggio musicale lungo le rotte della poetica di Fabrizio De André a 20 anni dalla scomparsa. Si intitola Mosaico Europa – Per la sola ragione del viaggio, viaggiare il concerto organizzato dal gruppo di impegno civico Lucca@Europa che si terrà domenica (14 aprile) alle 21 all’auditorium dell’oratorio Giovanni Paolo...