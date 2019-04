Convocata per giovedì l'assemblea di circolo del PD Altopascio

mercoledì, 17 aprile 2019, 16:58

L'assemblea di circolo del Partito Democratico di Altopascio è convocata per giovedì alle ore 21, in Piazza Degli Ospitalieri, Sala Granai. All'ordine del giorno della riunione è prevista la discussione sui principali temi di attualità politica nazionale e l'apertura della campagna di tesseramento 2019. All'incontro parteciperanno anche i consiglieri comunali ed i rappresentanti della Giunta altopascese. Il circolo PD di Altopascio intende così promuovere un'occasione di ascolto e confronto con gli iscritti e simpatizzanti, valorizzando la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini. L'amministrazione comunale di Altopascio sta portando avanti importanti progetti, sia in ambito sociale che per la promozione turistica del territorio, a cui si affiancano anche i lavori pubblici programmati e l'apertura dei relativi cantieri, con evidenti effetti positivi per la comunità locale. La politica nazionale del governo giallo-verde, invece, non propone nessun valido modello di crescita e di sviluppo infrastrutturale, costringendo di fatto l'economia italiana in una preoccupante situazione di stallo. Invitiamo tutti gli iscritti e simpatizzanti ad intervenire alla riunione del circolo comunale, per confrontarsi apertamente, affinché ognuno possa portare il proprio contributo di idee e proposte.