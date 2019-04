Domani a Lucca: "Organizzazione settarie e manipolazione mentale"

venerdì, 12 aprile 2019, 12:34

Esperti di tutta Italia si riuniranno domani presso il Complesso di San Francesco agli IMT di Lucca per discutere di un fenomeno che riguarda quattro milioni di italiani.

Psichiatri, psicologi, filosofi ma anche magistrati e avvocati si ritroveranno per discutere di ciò che sono nel nostro Paese le organizzazioni settarie e di quello che entra in gioco nella manipolazione mentale.



"Vogliamo - spiega il presidente della Fondazione BRF Onlus, Armando Piccinni - rispondere dal punto di vista scientifico a quella che si configura come una vera e propria emergenza. Quattro milioni di italiani sono coinvolti in situazioni di profonda sofferenza, e creare un incontro fra diverse professionalità quali medici e avvocati può essere fondamentale per riflettere su un problema nazionale da sempre poco considerato. Tratteremo il tema dal punto di vista scientifico e giuridico, cercando di approfondire tutto ciò che ruota intorno a un'organizzazione settaria e ai suoi meccanismi".

"Viviamo - prosegue Piccinni - in un mondo pieno di condizionamenti e di manipolazioni più o meno occulte. Quotidianamente mille cose ci vengono proposte con i più raffinati mezzi di persuasione. La manipolazione mentale che viene operata nell'ambito delle sette è qualcosa di diverso. Le tecniche di persuasione e condizionamento sono spinte oltre ogni limite e la manipolazione è totalizzante. Il guru non vuole convincerci di una cosa, ma plasmarci e ricostruirci complessivamente in tutti gli ambiti e nel modo che gli serve per fare di noi degli schiavi obbedienti al servizio del suo potere, dei suoi desideri della sua sete di danaro. Per comprendere le organizzazioni settarie diviene dunque fondamentale inquadrarle dal punto di vista scientifico, e così tendere una mano alle persone che dentro vi sono finite spesso perdendo ogni cosa".

Secondo i più recenti dati, quattro milioni di italiani fanno parte di un'organizzazione settaria.

Sono persone inghiottite in quella zona grigia - che nel nostro Paese soffre di un inspiegabile vuoto normativo - che s'annida al confine fra l'adesione a un nuovo culto e la manipolazione psicologica. Abusi sessuali ed economici, violenze fisiche, vite distrutte e piccoli imperi sono colonne portanti di questo allarmante universo misterioso, recentemente al centro di un acceso dibattito culturale e politico anche dopo l'uscita del libro "Nella Setta" di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni (Fandango Libri). Partendo dal testo - che ha recentemente ispirato due DDL - il convegno "Organizzazioni Settarie e Manipolazione Mentale" inquadrerà questo preoccupante fenomeno dal punto di vista scientifico e giuridico, coinvolgendo esperti nazionali di psichiatria e psicologia, ma anche avvocati e magistrati, per fornire un quadro ad ampio spettro di un fenomeno che tocca sempre più vite. Non mancheranno testimonianze inedite di ex adepti che daranno voce alle loro storie, raccontando ciò che hanno vissuto, subito e come hanno fatto a ricominciare a vivere.

Il convegno vedrà la partecipazioni di professori psichiatri, neuropsichiatri, psicologi e filosofi, di fama Nazionale e Internazionale tra questi il prof. Armando Piccinni, la prof.ssa Donatella Marazziti, il prof. Pietro Pietrini, il prof. Paolo Francesco Pieri, il prof Claudio Bonito e la dott.ssa Francesca Bressan. Inoltre saranno presenti il presidente e vicepresidente CESAP (Centro Studi Abusi Psicologici) rispettivamente il dott. Antonio Corvaglia e la dott.ssa Lorita Tinelli, il presidente ONAP (Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici) Patrizia Santovecchi, il Giudice Magistrato Matteo Marini e l'avvocato Giuseppe Di Vetta.

E' necessaria la prenotazione.