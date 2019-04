Domani verrà firmato il protocollo di intesa "Lucca per il lavoro"

Altre notizie brevi

giovedì, 18 aprile 2019, 17:22

Sono passati ormai cinque anni da quando Francesco Giuntoli è morto, e la Società Popolare di Mutuo Soccorso “G. Garibaldi” come ogni anno vuole ricordare quel giorno tragico in cui uno dei suoi soci fondatori è venuto improvvisamente a mancare, con un momento di convivialità alla Casa del Popolo di...

giovedì, 18 aprile 2019, 14:52

«La strada mi pare tracciata e anche bene. Dopo i finanziamenti che hanno reso possibile la realizzazione del Parco Urbano nel quartiere di Sant'Anna a Lucca, la Regione "premia" le capacità progettuali anche di Capannori che può passare ora alla realizzazione concreta e dare avvio al Progetto CAPA-CITY che riqualificherà...

giovedì, 18 aprile 2019, 14:46

Il 19 marzo scorso il consiglio comunale ha adottato la variante al Piano di classificazione acustica relativamente all'area di San Pietro a Vico in cui è inserito lo stabilimento della Società Cartiere Modesto Cardella S.p.A., in esecuzione delle sentenze del Tar della Toscana 792/2018 e 213/2016.

giovedì, 18 aprile 2019, 14:25

«Attivare [...] un registro regionale di tracciabilità delle protesi mammarie che permetta in prima istanza l'associazione univoca tra paziente e dispositivo impiantato (o rimosso) in qualsiasi struttura pubblica o privata operante sul territorio toscano, così da avviare fin da subito con i nuovi impianti/espianti la possibilità di ricondurre la singola...

giovedì, 18 aprile 2019, 14:12

Il giorno di Pasqua i parcheggi in struttura (Mazzini, Cittadella e Stazione) saranno utilizzabili dagli utenti gratuitamente. Resteranno invece a pagamento tutti i parcheggi a parcometro e il parcheggio per i camper di Viale Luporini.

giovedì, 18 aprile 2019, 12:08

«Risorse importanti per un'opera che farà bene agli studenti lucchesi, alla pratica sportiva e alla riqualificazione del centro storico».

giovedì, 18 aprile 2019, 12:07

Nel secondo anno di collaborazione tra CNA Cinema e Audiovisivo Toscana e Lucca Film Festival Europa Cinema, nell’ambito di una cooperazione tra CNA Cinema e Federmoda, è stato istituito il “Premio Federmoda - Cna Cinema e Audiovisivo 2019” che vuole essere un riconoscimento del connubio, da sempre esistente, tra due...

giovedì, 18 aprile 2019, 12:02

Con l'iniziativa Io vado al Museo promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali aumentano le giornate ad ingresso libero nei luoghi della Cultura statali, scelte direttamente da ciascun museo o polo museale in base alle proprie caratteristiche.

giovedì, 18 aprile 2019, 12:00

«Col Cup fai-da-te per i toscani solita sanità pacco-piatto: pagano le tasse, poi però il servizio devono assicurarselo da soli. E la sinistra di governo regionale lo chiama un successo!» La considerazione arriva dal Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, che così commenta l’attivazione della nuova procedura...

giovedì, 18 aprile 2019, 11:56

Il sindaco ha firmato oggi un'ordinanza che riguarda il periodo di tempo in cui si svolgerà la manifestazione “Lucca Effetto Cinema Notte”. Nel centro storico di Lucca dalle ore 18.00 di sabato 20 fino alle ore 2.00 del giorno successivo, domenica 21 aprile, non potranno essere introdotti né venduti per...