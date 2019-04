E' uscito "Toscana da Bere" di Federico Bellanca e Marco Gemelli

venerdì, 26 aprile 2019, 11:30

Anche 8 cocktail bar di Lucca e provincia finiscono nella top 70 di “Toscana da Bere”: si tratta – in ordine rigorosamente alfabetico – di Bar Avio, B’Art, Cobra e Filippo a Pietrasanta, del Franklin ’33 a Lucca, del Garnish a Viareggio, del Sakay a Lido di Camaiore e del 67 Sky Lunge dell’hotel Principe a Forte dei Marmi. Gli otto locali sono stati inseriti nel volume “Toscana da Bere” (ed. Il Forchettiere, 280 pagine) di Federico Bellanca e Marco Gemelli, il primo viaggio nel mondo della mixology regionale. Insieme agli otto cocktail bar, nel libro sono menzionati altri protagonisti del mondo del bere miscelato locale: si tratta del “Club del Negroni” ideato da Filippo Mori a Viareggio, e di prodotti come la China Massagli a Lucca o il Vesou dell’azienda OriOra di Porcari. Coinvolto inoltre lo chef Andrea Mattei del Bistrot del Forte dei Marmi, che ha preparato un pairing tra piatti e cocktail.

Non si tratta di una guida tour court, bensì di un progetto che vuole offrire una fotografia dello stato della mixology contemporanea in Toscana, a partire dai 70 migliori cocktail bar, in un racconto che oscilla tra i palazzi rinascimentali in centro a Firenze e le cantine del sale medicee del porto di Livorno, fino alle stalle papali di Pienza. Nell’anno del centenario del Negroni e in un momento di profonda espansione del settore, la voglia di raccontare il mondo dei drink di qualità ha portato i due autori a esplorare bar, hotel, ristoranti e distillerie per incontrare gli uomini e le donne che con la loro passione continuano a tener viva la tradizione del buon bere miscelato così come quella della liquoristica. “Un viaggio – spiegano Bellanca e Gemelli, raccontando come il volume sia lo spin off dell’omonima rubrica sulla testata Il Forchettiere - dove storie, luoghi e personaggi si mischiano come gli ingredienti di un buon cocktail in un bicchiere”.

Nelle pagine di “Toscana da Bere” non mancano le storie imprenditoriali delle piccole e grandi aziende made in Tuscany legate alle materie prime: c’è la “signora della grappa” di Paganico (Gr) e il militare livornese che nel deserto afghano ebbe l’intuizione di produrre liquori allo zafferano, ci sono i due giovani produttori fiorentini di vodka alla canapa e l’ideatore dell’unico rum toscano sulla costa, nonché l’imprenditore pratese che ha riesumato liquori perduti o quelli che – da Massa a Firenze – hanno rinnovano amari d’antica tradizione come il vermouth, la china o il Ronchi Pichi.

Allo stesso modo, nel volume trovano posto le interviste al cantautore Gino Paoli, alla curatrice della Florence Cocktail Week Paola Mencarelli, al re delle notti versiliesi Gianni Mercatali o a Luca Picchi, il maggior esperto al mondo del Negroni. Uno spazio speciale è inoltre dedicato ai ristoranti che mostrano un’attenzione particolare alle cocktail list, nonché ai “pairing d’autore”, ossia gli abbinamenti tra i tre drink più richiesti e i piatti signature dei più apprezzati chef e pizzaioli toscani. Dopo il lancio a Firenze, “Toscana da Bere” sarà in tour nei cocktail bar di tutte le province.