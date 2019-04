Economia 4.0: la fabbrica intelligente e le tecnologie abilitanti

martedì, 9 aprile 2019, 16:22

Un seminario gratuito per passare dalla teoria alla pratica. Dal virtuale al reale. Perché l'intelligenza nelle fabbriche non rimanga solo "potenziale".

Il Polo Tecnologico Lucchese e Formetica ancora una volta insieme per promuovere l'economia 4.0. Il 12 aprile 2019, alle ore 15.00, presso la sede del Polo Tecnologico a Lucca si terrà il seminario "Economia 4.0: la fabbrica intelligente e le tecnologie abilitanti". L'obiettivo dell'incontro è quello di rendere più comprensibili e fruibili le tecnologie abilitanti di cui tanto si parla: big data, internet delle cose, cloud computing, realtà virtuale e non solo. Partecipando al seminario sarà possibile capire come applicare, nelle proprie realtà imprenditoriali, la teoria alla pratica, riuscendo a tradurre ciò che l'innovazione tecnologica offre in un vantaggio competitivo.

Il seminario, destinato ad imprenditori e figure apicali di imprese già avviate, prevede l'intervento di relatori provenienti dal mondo accademico e da quello aziendale. Interverranno, infatti, la Dott.ssa Carmen Santoro del CNR e i titolari di start up innovative insediate al Polo Tecnologico Lucchese, o che al Polo hanno mosso i primi passi: ad illustrare i casi concreti e i nuovi utilizzi dei dati in ambito industriale saranno questa volta l'Ing. Daniele Luchi di "Virtualis" e il Dott. Fabrizio Ridolfi di "Hastega".

Il seminario è completamente gratuito grazie al sostegno derivante da due progetti capofilati da Formetica ("Competere 4.0", finanziato da FSE e Regione Toscana) e Polo Tecnologico ("Retic", finanziato dal programma transfrontaliero Interreg IT-FR marittimo).

Per motivi organizzativi si invita a comunicare la partecipazione entro il 12 aprile p.v. inviando una email a m.rocchi@formetica.it.

Maggiori informazioni e programma dettagliato sul sito www.polotecnologicolucchese.it e www.formetica.it.