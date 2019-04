Elezioni consortili, Elisa Montemagni (Lega): "Pieno appoggio alla lista “Insieme per il Territorio”"

giovedì, 4 aprile 2019, 16:54

«I Consorzi di Bonifica rappresentano un'importante istituzione per gli interventi sul territorio, in particolar modo quelli relativi alla sicurezza idraulica, l'irrigazione, opere urbanistiche e tutela del patrimonio ambientale e agricolo, proprio per questo è importante una forte partecipazione dei cittadini alle elezioni consortili che si svolgeranno oggi e domani» a dirlo è la Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni.

«I Sindaci del PD come era prevedibile si sono lanciati a sostegno della governance uscente, che per noi rappresenta invece una pagina da voltare il prima possibile – prosegue Montemagni - per questo abbiamo fatto la nostra parte per creare una proposta alternativa seria e valida, che fa della trasversalità la sua forza, aspetto questo che dimostra anche quando sia diffuso il giudizio negativo sull'operato della gestione uscente anche a fronte delle conseguenze meteorologiche dei cambiamenti climatici».

«Come Lega sosteniamo quindi la lista "Insieme per il territorio" per il Consorzio 1 Toscana Nord e invitiamo i nostri elettori e simpatizzanti a fare altrettanto votando oggi presso le sedi consortili e domani, sabato, nei Municipi» conclude l'esponente leghista.