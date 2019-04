Elezioni: possibile firmare per lista CasaPound anche al comune di Capannori

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 aprile 2019, 17:28

Partono venerdì 12 aprile le Pulizie di Primavera, l'iniziativa organizzata dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente spa per il ritiro dei rifiuti direttamente in molti luoghi del territorio nell'ottica di agevolare i cittadini. Sarà possibile portare carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi, rifiuti ingombranti, abbigliamento, tubi...

mercoledì, 10 aprile 2019, 17:11

«Una performance sulla spesa farmaceutica ospedaliera che migliora di 0,16 punti percentuali appena nel 2018 sul 2017 ma per dati sulla spesa farmaceutica comunque non omogenei, visto che quelli dell’anno scorso coprono solo il periodo tra gennaio e ottobre.

mercoledì, 10 aprile 2019, 17:10

La sezione provinciale di Lucca di AIL, Associazione italiana contro le leucemie, linfomi, mieloma, compie 20 anni. In occasione di questo importante traguardo sociale, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Lucca, ci sarà un incontro su «Nuove terapie, organizzazione dell’ematologia, ricordi e storie» presso la sala Tobino...

mercoledì, 10 aprile 2019, 16:41

"Alla scoperta delle presenze longobarde fra Lucca e Calci". È il titolo della giornata per valorizzare il paese di Badia di Cantignano, la settecentesca chiesa di San Bartolomeo e il territorio limitrofo in programma sabato 13 aprile. La giornata sarà strutturata in due momenti.

mercoledì, 10 aprile 2019, 13:27

L’Ufficio scolastico territoriale di Lucca sollecita le scuole del territorio a presentare la propria candidatura relativamente all’Avviso DRTO.4094 del 28/03/2019 emanato dall’USR Toscana, sulla scorta del DD 1654 del 05/12/2017, per la presentazione di progetti finalizzati all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici per gli studenti con disabilità.

mercoledì, 10 aprile 2019, 12:57

Vivaldo Tonini, che ha partecipato alle elezioni del Consorzio di Bonifica Toscana Nord nella sezione due della lista Insieme per il Territorio, commenta la richiesta di dimissioni del candidato Fortunato Angelini da parte della lista “Ambiente, Sicurezza, Sviluppo”.

mercoledì, 10 aprile 2019, 12:50

Nell'incontro del 13 aprile, l'Agorà della Scienza affronta il tema della presenza delle donne nella ricerca scientifica. Negli ultimi decenni il loro numero è indubbiamente aumentato senza però far raggiungere alle donne una sostanziale parità con i colleghi maschi, in termini di retribuzione e carriera.

mercoledì, 10 aprile 2019, 11:40

Sabato 13 aprile dalle 15, nella sede di Presidio Lucca in via Orzali 266, verrà presentata l'associazione Italica Sport e Avventura.

mercoledì, 10 aprile 2019, 11:37

mercoledì, 10 aprile 2019, 10:35

L'associazione 50&Più Università propone la registrazione dell'opera drammatica di Antonio Frassinelli "Il Golgotha - La roccia di Christo", rappresentata nel marzo 2017 nella chiesa di San Francesco. Musica del maestro Gianfranco Cosmi. Vengono illustrati gli avvenimenti verificati durante la Passione di Gesù, con la partecipazione dell'orchestra da camera "Luigi Boccherini"...