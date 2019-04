Ex Cavallerizza Ducale, Baccelli (Pd): "Un intervento che fa bene alla scuola, allo sport e al centro storico"

giovedì, 18 aprile 2019, 12:08

«Risorse importanti per un'opera che farà bene agli studenti lucchesi, alla pratica sportiva e alla riqualificazione del centro storico».

Lo dice Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione ambiente, territorio, mobilità e infrastrutture, commentando la notizia diffusa ieri dalla Provincia sul futuro dell' Ex Cavallerizza Ducale.

«Qualche anno fa, da presidente della Provincia di Lucca – ricorda Baccelli – ebbi l'idea di realizzare nell'antico Maneggio Reale, con un unico intervento, una palestra ad uso delle scuole del centro storico durante gli orari scolastici, un impianto che manca sin dai tempi della chiusura della palestra di via Bacchettoni, ed una struttura a servizio dei tanti fruitori delle Mura dal pomeriggio alla sera.



Un'idea semplice ma di non facile attuazione, anche perché la Ex Cavallerizza si era trasformata in un folto bosco in quanto di proprietà del Demanio dello Stato, ente "burocratico" per eccellenza di questo Paese.



Bene, grazie ad un'intelligente leggina dello Stato che consentiva agli enti locali di richiedere al Demanio l'uso, in comodato gratuito, di immobili privi di reali funzioni, lo opzionammo: un'operazione analoga a quella che dette vita al nuovo liceo musicale in Sant'Agostino. Oggi, finalmente, grazie ad un finanziamento di oltre un milione di euro della Regione Toscana ed a un mutuo acceso presso il Credito Sportivo, l'ufficio tecnico della Provincia potrà realizzare il progetto. Quindi – conclude Baccelli - l'improbabile bosco si trasformerà in una bella struttura sportiva a servizio di studenti, cittadini e turisti».