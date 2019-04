Geal, prorogata la scadenza delle bollette

giovedì, 18 aprile 2019, 11:40

Sono prorogati i termini per il pagamento delle bollette di Geal in scadenza il 23 aprile. Lo comunica la società che gestisce il servizio idrico nel comune di Lucca, specificando che rispettando i tempi della nuova scadenza, non sarà addebitato alcun interesse né indennità di mora.

In particolare per gli utenti la cui bolletta scadrà il 23 aprile sarà possibile procedere al pagamento fino al 6 maggio. I posticipi verranno applicati anche per gli utenti che hanno la bolletta domiciliata in banca dal momento che Geal ha provveduto ad inviare alle banche la nuova scadenza.

La proroga è concessa poiché a causa di problematiche relative alla nuova fatturazione elettronica, Vi è stato un allungamento delle tempistiche di elaborazione dei documenti per cause indipendenti dalla volontà di Geal