Giovedì ad Artemisia lo spettacolo di musica e poesia 'Il mio Pascoli'

Altre notizie brevi

martedì, 16 aprile 2019, 15:43

Domani (mercoledì) alle ore 21 al museo Athena di Capannori sarà inaugurata la mostra fotografica "Band e cultura giovanile a Lucca e Capannori negli anni '60-'70" curata da Paolo Lucchesi. In occasione del taglio del nastro si terrà anche una conferenza alla quale, oltre al curatore, parteciperanno Vittorio Barsotti, presidente...

martedì, 16 aprile 2019, 14:09

Ad aprile, mese denso di appuntamenti religiosi, non si celebrano solo la Pasqua cristiana (21 aprile) e la Pasqua ebraica (Pesach, 19-27 aprile) ma anche il Ridván, principale festività della fede Bahá'í, una delle confessioni abramitiche monoteiste, insieme a Cristianesimo, Islam ed Ebraismo, che rappresenta la realtà religiosa geograficamente più...

martedì, 16 aprile 2019, 12:47

"Con estrema soddisfazione personale - commenta l'avvocato massimiliano Baldini - ho appreso che questa mattina il rinnovato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca ha eletto la Collega Avv. Lelia Parenti quale Presidente del nostro Ordine Forense"."Lelia Parenti - spiega -, viareggina, stimata professionista e figlia del compianto Avvocato Gianfrancesco Parenti,...

martedì, 16 aprile 2019, 08:44

Nel periodo pre-pasquale, come altre associazioni animaliste in tutta Italia, a Lucca un messaggio di sensibilizzazione a non mangiare gli agnelli è venuta anche dell'associazione culturale Gaetano Salvemini. Sabato 13 aprile, per l'intera giornata con un punto di informazione e di riflessione in via Beccaria, i volontari dell'associazione hanno dato...

martedì, 16 aprile 2019, 08:40

Oggi si apre la mostra personale "50 anni da sogno - 50 anni di attività artistica" di Bruno Pollacci, a Villa Bottini di Lucca, inserita nella manifestazione d'arte, musica e fotografia "L'arte incontra i sogni - Mostra d'Arte Bunier", curata da Jitka Plchova, che prevede anche le mostre collettive d'arte...

lunedì, 15 aprile 2019, 16:39

Il numero verde (800881515) istituito dalla Regione Toscana per contrastare il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo, attivato da circa un mese, ha preso in carico 18 pazienti (6 a Lucca, 6 a Pisa e 6 a Livorno) fornendogli una consulenza o, nei casi più gravi, mettendoli in contatto con...

lunedì, 15 aprile 2019, 15:57

E’ andato in pensione in questo mese di aprile Romano Mattei, biologo, dal 2015 direttore del Laboratorio Analisi di Lucca e, nell’ultimo periodo, titolare di un incarico di coordinamento per la Microbiologia di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 15 aprile 2019, 14:44

L'assessore al traffico incontra i cittadini della zona nord est di Antraccoli mercoledì 17 aprile alle 21 alla scuola elementare “Guidi” di via Paladini: si parlerà della modulazione del traffico nella via del Cantone e via Fonda e della istituzione della zona 30 per rendere più sicura la circolazione all'interno...

lunedì, 15 aprile 2019, 14:09

Grande partecipazione alla quarta edizione della Via Crucis Vivente svoltasi sabato scorso a Ruota. Circa 300 persone sono salite al borgo collinare per assistere alla manifestazione con cui la comunità di Ruota ha commemorato e ricostruito il percorso doloroso di Cristo che si avvia alla crocifissione sulla collina del Golgota...

lunedì, 15 aprile 2019, 13:58

Venerdì 18 aprile alle ore 21 ad Artè si terrà il concerto "La chitarra fingerstyle" del giovane musicista lucchese Giorgio Grazzini, in arte Dorem, promosso da 'Battista Ceragioli Management' in collaborazione con il Comune.