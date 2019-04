Ricordando Francesco Giuntoli a cinque anni dalla scomparsa

giovedì, 18 aprile 2019, 17:22

Sono passati ormai cinque anni da quando Francesco Giuntoli è morto, e la Società Popolare di Mutuo Soccorso “G. Garibaldi” come ogni anno vuole ricordare quel giorno tragico in cui uno dei suoi soci fondatori è venuto improvvisamente a mancare, con un momento di convivialità alla Casa del Popolo di Verciano (via dei Paoli 22 Verciano, Capannori) dalle 18 di martedì 23 aprile.

"Francesco è stato molte cose per tante persone: maestro elementare, allenatore ed appassionato di calcio, militante e poi dirigente politico di Rifondazione Comunista - si legge nella nota della Società Popolare di Mutuo Soccorso -. Con una intuizione che ha anticipato i tempi, ha fondato insieme ad altri compagni la SPMS che ormai da molti anni, e con rinnovato slancio, opera nel mondo della solidarietà e del mutualismo in favore delle fasce più deboli e bisognose. Questo quinto anniversario della morte sarà però anche una occasione di festeggiamento, perché grazie al lavoro incessante di molti compagni e compagne del territorio siamo riusciti finalmente a realizzare il sogno per cui Francesco si è battuto negli ultimi anni della propria vita. Da 6 mesi infatti la SPMS ha inaugurato a Verciano la Casa del Popolo, esperimento inedito nel territorio lucchese all’interno della quale sono attivi quasi quotidianamente attività culturali e politiche, corsi di lingua, sportelli di assistenza alla cittadinanza, una palestra popolare, un doposcuola e una piccola biblioteca. Nessun posto potrebbe essere migliore per ritrovarsi tra compagni ed amici a ricordare Francesco, festeggiando gli obbiettivi raggiunti e parlando del futuro davanti ad un bicchiere di vino rosso come lui amava fare".

Evento FB: https://www.facebook.com/events/436952023734670/