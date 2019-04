Il Baluardo ospita il coro Resolut

mercoledì, 10 aprile 2019, 09:45

Prossimo appuntamento musicale, venerdì 12 aprile alle 21 nella chiesa di S. Maria Corteorlandini, per i lucchesi S. Maria Nera g.c. Il Baluardo gruppo vocale lucchese ospita il coro Resolut che proviene dalla città di Beveren vicino a Sint Niklaas (la città gemellata con Lucca) cittadina del Belgio. Il coro belga è diretto dalla m. Liesbet Van Reeth e presenterà un repertorio molto interessante. Infatti verranno proposti brani che provengono dal Sud-Africa, America, Romania, Belgio, Francia , Bulgaria, Hawai, Nuova Zelanda, Zambia, Inghilterra e chiaramente dall' Italia. il gruppo lucchese presenterà brani tratti da proprio repertorio come Imagine, Normandia, I dreamed a dream, brani del De Marzi . Ci sarà spazio anche per presentare un nuovo brano. Tiziano Mangani al pianoforte dirige Elio Antichi . Il concerto è parte dei festeggiamenti dei 30 anni di attività de Il Baluardo ( 1989-2019 ). Quindi è una serata da non perdere. Ingresso gratuito come al solito.