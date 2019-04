"Il cibo buono, pulito e giusto rispetta la vita e la nostra terra": incontro martedì 17 aprile ad Artemisia

sabato, 13 aprile 2019, 14:11

Un momento di approfondimento, assieme ad esperti e rivolto a tutta la cittadinanza, sulle tematiche del biologico e della biodinamicità dei prodotti. È questo il tema dell'incontro "Il cibo buono, pulito e giusto rispetta la vita e la nostra terra. Esperienze nei nostri territori a confronto" in programma martedì 17 aprile alle ore 18 al polo culturale Artémisia a Tassignano. L'iniziativa nasce all'interno del progetto "Cibo, gusto e convivialità" organizzato da Scuola ti voglio bene comune in collaborazione con Comune di Capannori, Slow Food, Patto per il cibo e commissioni mensa.



All'evento divulgativo parteciperanno Maria Grazie Mammuccini (FederBio), Saverio Petrilli e Federico Martinelli (Lucca Biodinamica), Giampiero Tartagni (vicepresidente nazionale Anabio), Marco Del Pistoia (Slow Food) e Massimo Rovai (Università degli studi di Pisa).