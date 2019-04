Iniziative cittadine per la giornata del Venerdì Santo

sabato, 13 aprile 2019, 13:02

Quest’anno la Parrocchia del Centro Storico e la chiesa Cattedrale vogliono sottolineare, nella ricchezza del triduo Pasquale, il Venerdì santo come giorno di preghiera, contemplazione, meditazione e al tempo stesso occasione per riflettere su un una tappa decisiva della nostra Salvezza, osservandola da prospettive diverse, utilizzando il silenzio, la preghiera, la partecipazione alla liturgia, ma anche l’arte e la musica, insieme alla poesia e alla parola dell’uomo.

Inoltre, poiché la nostra Città nei giorni intorno alla Pasqua è meta di moltissimi visitatori desideriamo offrire anche a loro (tra i quali ci sono persone di altre religioni, o non credenti) uno spunto che, attraverso l’arte, le tradizioni, il camminare nella Città, consenta di aprire il cuore e la mente allo straordinario segno d’amore che il Padre rivela nel Figlio che “dona la vita per noi” e ci apre al senso pieno dell’esistenza. Così il Venerdì santo diventa quella straordinaria condizione dove l’uomo, nella penombra del Calvario, può rivolgere lo sguardo verso la Bellezza Crocifissa, che si manifesta nei segni della liturgia e dell’arte ma è invitato anche esercitarsi a riconoscerla nel volto del fratello e nelle pieghe della Storia.

Con queste motivazioni abbiamo cercato di rendere evidenti gli ordinari momenti della liturgia del Venerdì santo e al tempo stesso abbiamo sottolineato alcuni eventi che aiutano, come espressione del genio e della bellezza, a comprendere il valore “universale” di questa giornata.

Questo è il percorso che desideriamo offrire ai nostri parrocchiani e agli ospiti della Città nella giornata del Venerdì Santo

d.Lucio Malanca Parroco

d.Mauro Lucchesi Rettore della Cattedrale

ore 8,30 chiesa Cattedrale:

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

ore 12 chiesa di san Michele:

recita dell’«ora sesta» e lettura della Passione del Signore secondo l’evangelista Marco (lettura a cura di Nicola Fanucchi)

ore 15 chiesa di san Paolino:

recita dell’«ora nona» e spazio di silenzio, meditazione e preghiera personale, insieme alla contemplazione dei “quadri della via crucis”

ore 15,30 “nella Città attraverso i segni della passione e morte di Gesù”.

La “processione del Venerdì Santo della Arciconfraternita della Misericordia di Lucca” partenza dalla chiesa del Salvatore (piazza della Misericordia) e rientro per le 16,15

ore 17,00 chiesa di san Michele:

Sacra rappresentazione per il venerdì santo (musiche di J.S.Bach, A.Vivaldi “Stabat Mater” dirette dal m.o Silvano Pieruccini) e lettura di testi pietistici sulla passione di Cristo a cura di don Mauro Lucchesi

ore18,30 chiesa Cattedrale:

Liturgia della Passione del Signore e Adorazione della croce, presieduta dall’arcivescovo mons. Italo Castellani

ore 20,30 «Per una via d’amore e di gloria: percorso attraverso le vie e le chiese della Parrocchia scandito dalle “Sette Parole di Gesù sulla Croce”». Partenza dalla Cattedrale alle ore 20,30 e conclusione nella basilica di san Frediano con l’esposizione, l’adorazione e la benedizione con la reliquia del preziosissimo sangue di Gesù

La “processione del Venerdì Santo della Arciconfraternita della Misericordia di Lucca” ore 15,30

partenza dalla chiesa della Misericordia - Piazza del Salvatore - Via Buia- Via S.Andrea (sosta al Crocifisso e recita Vexilla Regis) - Via Dell'Angelo Custode - Via S.Croce - Piazza Bernardini (sosta con momento di preghiera nella chiesa di S.Benedetto in Gottella) — Via S.Croce - Piazza S.Giusto — Via del Duomo — Piazza XX settembre - Piazza Grande -Via Vittorio Veneto - Piazza S.Michele - Via Calderia - Piazza del Salvatore.

«Per una via d’amore e di gloria: percorso attraverso le vie e le chiese della Parrocchia scandito dalle “Sette Parole di Gesù sulla Croce”». Ore 20,30

partenza dalla chiesa Cattedrale, via del Duomo, piazza san Giovanni, via san Giovanni, piazza san Giusto, chiesa di san Giusto, via Cenami, via Fillungo,,chiesa di san Cristoforo, via Fillungo, chiasso Barletti, via S.Lucia, piazza san Michele (lato nord), chiesa san Michele, via Calderia, piazza del Salvatore, chiesa san Salvatore (Misericordia), via Buia, via S.Andrea, chiesa di S.Andrea, via del Carmine, piazza del Carmine, via Mordini, via Fillungo, piazza S. Frediano, basilica di S. Frediano dove si conclude la celebrazione

Questa giornata prende vita grazie alla partecipazione e alla collaborazione di

COMUNITA’ PARROCCHIALE DEL CENTRO STORICO

CHIESA CATTEDRALE

CONFRATERNITA DEL CROCIFISSO DI S. ZITA

CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA

CONFRATERNITA DEI LEGNAIOLI

CONFRATERNITA DI SAN TOMMASO

MOVIMENTO RINASCITA CRISTIANA

Associazione Animando

M° SILVANO PIERUCCINI

SIG.RA ALESSIA NADIN

EnsembLE “NUOVE ASSONANZE”

Sig.Nicola Fanucchi

Teatro del Giglio

Comune di Lucca





Calendario delle celebrazioni delle Palme, della Settimana Santa e giorno di Pasqua 2019

14 aprile DOMENICA DELLE PALME

ore 10,00 in S. Michele: benedizione dell’olivo, processione e, a seguire, S. Messa in Cattedrale (non viene celebrata la messa a S. Paolino delle ore 10,30)

17 mercoledì SANTO ore 17,30 in Cattedrale: Messa Crismale

18 GIOVEDÌ SANTO ore 18,30 in Cattedrale: Celebrazione Eucaristica “nella Cena del Signore”

ore 21,00in S. Paolino: S. Messa e dopo la messa tempo di adorazione fino alla mezzanotte

19 VENERDÌ SANTO: giorno di digiuno e di penitenza

ore 18,30 in Cattedrale: Celebrazione della Passione del Signore

ore 20,30 : Via Crucis dalla Cattedrale attraverso le strade e le chiese della Città fino a S. Frediano meditando le “Sette Parole di Gesù sulla Croce”

20 SABATO SANTO: ore 22,00 in Cattedrale: Santa Veglia Pasquale

San Martino in Vignale ore 21,30

21 APRILE DOMENICA - PASQUAdi risurrezione messe con orario festivo

22 aprile lunedì dell’angelo Messe ore 9,00 san Leonardo in Borghi; ore 10 san Giusto; ore 18,00 san Leonardo in Borghi

Confessioni

lunedì 15 e martedì 16

san Giusto dalle 9,30 alle 12; san Paolino dalle 19,30 alle 22 (dalle 21-22 celebrazione comunitaria della Penitenza)

mercoledì 17

san Giusto dalle ore 9,30 – 12,00

san Leonardo in Borghi 15,00 – 16,30

giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20

san Leonardo in Borghi 9,30 – 12 e 15 - 17,30

san Giusto dalle ore 9,30 alle 17,30 ininterrottamente