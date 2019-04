Jazz al Caffè delle Mura con il Desideri - Gaddi Quartet

giovedì, 4 aprile 2019, 14:07

Ancora grande musica al Caffè delle Mura. Domani sera (venerdì 5 aprile), ospite del ciclo "Musica al Caffè", sarà infatti il Desideri-Gaddi Quartet, composto da Fabrizio Desideri (clarinetto e sax soprano), Piero Gaddi (pianoforte), Filippo Pedol (contrabbasso) e Francesco Petreni (batteria).



Il quartetto nasce dal lungo sodalizio musicale tra i due leader, ai quali si sono recentemente uniti Petreni e Pedol. Di formazione classica, diplomati nei rispettivi strumenti, Desideri e Gaddi si sono in seguito perfezionati a Siena Jazz e diplomati in jazz a Livorno col massimo dei voti. Nella loro carriera hanno suonato tra gli altri con Mike Turk, Ivan Mazuze, Bjorn Vidar Solli, Kenny Wheeler, Paolino Dalla Porta, Stefano Bollani, Alessandro Fabbri, Pietro Tonolo, Marco Micheli, Marco Tamburini, Tom Lorenz, Bruno Tommaso, Rob Lopez, Roberta Gambarini, Walter Martino, Tommy Emmanuel, Ellade Bandini, Sandro Gibellini, Barbara Casini, Ares Tavolazzi.



Attraverso le loro composizioni originali, i musicisti esplorano i territori di un jazz "mediterraneo" nel quale il virtuosismo strumentale è al servizio della creatività. Il quartetto non manca di evocare raffinate suggestioni che si fondono con elementi della tradizione jazzistica, colta e popolare. La sezione ritmica che completa il quartetto è di grande esperienza e solidità e contribuisce alla realizzazione di esecuzioni sempre ricche di spunti musicali sorprendenti.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486.