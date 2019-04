L ' A.N.M.I.C. sabato riceve a Capannori

Altre notizie brevi

lunedì, 8 aprile 2019, 16:28

Ultimi giorni per poter apprezzare la produzione artistica di Beatrice Brigante. La mostra-tributo alla memoria e alle opere dell'artista, dal titolo "La Visionara – 31 anni in arte", prosegue con ingresso gratuito al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, fino a domenica 14 aprile.

lunedì, 8 aprile 2019, 16:25

Raccontare, attraverso immagini e parole, l'esodo che migliaia e migliaia di persone hanno vissuto attraversando il Mediterraneo: il tutto grazie alle foto e ai racconti di Federico Scoppa, un fotografico e giornalista freelance, che da anni vive a Lucca.

lunedì, 8 aprile 2019, 14:02

Iniziano domani (martedì) i lavori per aumentare la sicurezza stradale in via del Masini a Marlia, importante viabilità di una delle frazioni più popolose del territorio, per i quali l'amministrazione Menesini ha investito 130 mila euro.

lunedì, 8 aprile 2019, 12:19

«Dopo nove anni passati a contrabbandare una sanità coi conti in ordine mentre sviluppava deficit, a tagliare servizi alla salute lasciando maturare nuovi apparati, a negare sicurezza rigettando l’istituzione di un Centro di rimpatrio per gli immigrati irregolari e producendo anzi delibere-civetta per garantire loro tutto quanto i toscani possono...

lunedì, 8 aprile 2019, 12:13

Dal 16 al 20 aprile ritorna a Villa Bottini MusicArt 2^ edizione dal titolo “L’Arte incontra i sogni” organizzata dall'Associazione Artistico Culturale "Laboratorio Brunier", curata dalla pittrice Jitka Plchova, Direzione Artistica prof.ssa Maria Bruno.Quest'anno MusicArt si presenta in modo variegato con manifestazioni eterogenee: non sarà solo una mostra d'arte con...

lunedì, 8 aprile 2019, 12:02

Ecco i prossimi appuntamenti al Museo della Cattedrale di Lucca: "La chiesa di San Salvatore e l'Arciconfraternita della Misericordia di Lucca" e "Giocando con l'arte".GIOVEDI' 11 aprilePercorsi d'arte a Lucca"La chiesa di San Salvatore e l'Arciconfraternita della Misericordia di Lucca" Giovedì 11 aprile alle ore 16:00 presso l'Oratorio di San...

lunedì, 8 aprile 2019, 10:42

Con 190 punti su un massimo di 225, gli alunni Bachi Andrea, Ciomei Valentina, Del Sarto Lucia e Picariello Alessio della classe 2D del Liceo Majorana appartenenti alla Squadra dei “PICCIOTTI 2.0“”, con la professoressa Letizia Ciaccio, hanno vinto il premio nazionale “WEBTROTTER”.

sabato, 6 aprile 2019, 21:23

La Biblioteca Statale (Via Santa Maria Corteorlandini 12) organizza lunedì 8 aprile alle ore 16:30 nel Salone di Lettura, una giornata di studi per la presentazione del N. XXIV (2018) di «Africana» rivista di studi exstraeuropei.

sabato, 6 aprile 2019, 19:48

"Ci sono due uomini che suonano alla porta e si spacciano per carabinieri. Non lo sono: se vi suonano avvisate il 112". A diffondere l'allarme sui social è il primo cittadino di Capannori Luca Menesini.

sabato, 6 aprile 2019, 16:46

Venerdì 13 aprile si terranno le Audizioni per il Concorso Nazionale di canto dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni , promosso da: La Nove Eventi S.r.l., P.IVA/C.F. 03436670404, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Rimini (RN), Via Dario Campana n.