Laboratorio di Lucca: in pensione il dottor Romano Mattei

lunedì, 15 aprile 2019, 15:57

E’ andato in pensione in questo mese di aprile Romano Mattei, biologo, dal 2015 direttore del Laboratorio Analisi di Lucca e, nell’ultimo periodo, titolare di un incarico di coordinamento per la Microbiologia di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest.

Originario di San Romano in Garfagnana, si è laureato in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Pisa, dove poi si è anche specializzato in Microbiologia. Dal 1979 al 1997 è stato biologo collaboratore nel Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche di Castelnuovo Garfagnana (ex USL 4). Dal 1998 al 2009 ha svolto il ruolo di biologo dirigente all’Unità Operativa Analisi Chimico- Cliniche e Microbiologiche dell’Azienda USL 2 di Lucca. Dal 2010 al 2012 è stato poi responsabile della sezione di Microbiologia presso l’unità operativa Analisi Chimico- Cliniche e Microbiologiche dell’Asl di Lucca. Dal 2013 è stato direttore facente funzioni e poi direttore della struttura complessa Analisi Chimico Cliniche di Lucca. Sotto la sua direzione, il laboratorio ha mantenuto e rinnovato la certificazione ISO 9000.

Al dottor Mattei, apprezzato in tutti questi anni non solo per gli aspetti professionali ma anche per quelli umani, vanno il ringraziamento della Direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest ed il saluto affettuoso di tutti i colleghi.