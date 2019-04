L'Agorà della Scienza affronta il tema della presenza delle donne nella ricerca scientifica

mercoledì, 10 aprile 2019, 11:37

Nell'incontro del 13 aprile, l'Agorà della Scienza affronta il tema della presenza delle donne nella ricerca scientifica. Negli ultimi decenni il loro numero è indubbiamente aumentato senza però far raggiungere alle donne una sostanziale parità con i colleghi maschi, in termini di retribuzione e carriera. La discriminazione femminile in molti ambiti lavorativi sembra un dato attuale e consistente -per quanto sommerso e sottovalutato- e il mondo accademico non fa eccezione. Anzi talvolta giustifica i più bassi livelli di carriera delle donne con un'ipotetica, ridotta attitudine del cervello femminile al pensiero astratto e all'indagine scientifica. Di tutto questo ci parlerà -dati alla mano- Antonella Cecchettini, biologa dell'Università di Pisa, sabato 13 aprile alle 17.30, presso l'Auditorium dell'Agorà, piazza dei Servi, Lucca.