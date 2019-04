L'app Lucca4You è la partnership della Marcia delle Ville e guida dei percorsi, ville e natura

giovedì, 11 aprile 2019, 17:47

Nuova versione di L4Y ( Lucca4You, la guida multimediale della Rendering Domotica dedicata a Lucca ed il suo territorio) con la nuova partnership della “Marcia delle Ville”.

E’ dunque finalmente in onda la nuova e tanto attesa versione dell’App Lucca4You, con l’applicazione che si è quindi arricchita di nuovi contenuti. La caratteristica che spicca della nuova versione? La neonata partnership con l’evento podistico: “Marcia delle Ville”, la marcia non competitiva più famosa d’Italia che si terrà il giorno 28 aprile 2019 nel comune di Capannori e più precisamente a Marlia. "Nell’applicazione – spiega il patron della Lucca4You Rendering Domotica, Leandro Tinti - sono stati integrati oltre a tutti i percorsi della marcia, anche le tante meraviglie naturali e architettoniche del territorio lucchese da scoprire lungo i tragitti che andranno a toccare durante il suo svolgimento. Sarà senza dubbio un’altra spettacolare edizione della Marcia delle Ville, come sempre il gruppo dei Marciatori Marliesi si è adoperato perché niente sia lasciato al caso. Non mancheranno, animazione e sorprese ad allietare i podisti lungo i percorsi di gara. Ma la marcia non è solo percorsi e ville, ma anche una sfida del gruppo Marliese per un evento che possa essere il più possibile sostenibile. Sarà una marcia diversa anche sotto il profilo dell’immagine. Grazie alla collaborazione con la Rendering Domotica, è stato rinnovato completamente il sito internet reso più luminoso e fruibile, è stata implementata la presenza sui social, che sono ormai sempre più mezzi di informazione rapida e puntuale, ed infine è stata stretta una collaborazione con “Lucca4You” grazie alla quale sulla app di turismo più famosa della nostra città, è stata dedicata un’intera sezione alla Marcia delle Ville. E da qui ecco l’invito: “vi aspettiamo tutti domenica 28 di aprile…non mancate!” che lancia Ruggero Taddeucci, presidente dei Marciatori Marliesi, società sportiva che da ben 43 anni organizza questa non competitiva e che proprio lo scorso anno ha toccato il record straordinario di 20mila presenze. Una volta scaricata l’app Lucca4You e fatto la scelta della marcia, da quel momento sarà possibile sapere sempre dove vi trovate e cosa c’è da vedere su quel percorso aprendo di volta in volta la pagina della villa o del territorio che state per raggiungere a piedi. Un consiglio? Scaricatela perché ne vale davvero la pena".

Per tutti coloro che ancora non la conoscono, Lucca4You è la Guida Multimediale della città di Lucca e provincia, è un’applicazione che consentirà di effettuare un tour all’interno delle mura urbane lucchesi offrendo interessanti funzioni per godersela al meglio! L’applicazione si presenta di facile utilizzo e piacevole nella grafica. Una volta lanciata verrete accolti dall’originale logo di Lucca4You che rievoca il Labirinto raffigurato sul Duomo di San Martino.

"E’ suddivisa in due macro categorie – aggiunge Leandro Tinti - “Vivere” e “Conoscere”, e un menù posto in basso (per IOS), o un menù a tendina in alto a sinistra (per android). Scorrendo il menù in basso troverete varie categorie tra cui Urban4You, il servizio al momento in standby, che ripartirà a breve, dove potrete segnalare direttamente con un click i disagi legati alla città di Lucca, che verranno pubblicati su Urban4you.it. Dalla home, cliccando su “Vivere” accederete ad un sottomenù che potrete navigare fra vari servizi utili per il turista ed il cittadino, tra cui attività commerciali. Con la ormai storica partnership nata tra Lucca4You ed il Puccini Museum sarà possibile avere informazioni direttamente dal museo e prenotare con un click il biglietto dalla sezione “acquista il tuo biglietto”. La Guida di Lucca vi dà la possibilità di essere guidati alla destinazione prescelta, visualizzandola su mappa, chiamare il relativo numero di telefono, contattarlo per e-mail, visitare il sito web ecc. Nella sezione “Conoscere” è possibile godere ed approfondire la conoscenza di Lucca con gallerie fotografiche ed informazioni inerenti a “Lucca e le sue Bellezze”, “Mura Di Lucca”, diversi “Percorsi” tra cui “Percorsi Bike” e “Sotterranei”, “Personaggi storici” e “Guide turistiche”. All’interno della sezione “Lucca e le Sue bellezze” è possibile visionare “La Storia di Lucca”, foto e filmati storici esclusivi, e categorie come “Chiese”, “Piazze”, “Palazzi e Torri”, “Musei” e “Panoramiche”. Nella Categoria “Mura Di Lucca” è presente la Storia Delle Mura inerente ai vari periodi storici, “Le Porte”, “I Baluardi”, “Le Costruzioni sulle Mura” e “Sotterranei”, dove potrai fare un Tour virtuale attraverso una galleria fotografica.

All’interno dell’area “Servizi Utili”, presente in “Vivere”, vi saranno altre sezioni quali: “Punto informazioni”, “Parcheggi”, “Noleggio Biciclette”, “Mezzi Di Trasporto”, “Wifi Free”, “Bagni Pubblici” e “Soccorso Stradale”. Nella funzione “Preferiti” saranno invece raccolte e visualizzabili le categorie e gli elementi precedentemente segnalati come preferiti, scegliendoli mediante le varie informazioni. E’ disponibile anche la Realtà Aumentata. Lo smartphone accederà alla fotocamera, e, selezionando le categorie di tuo interesse potrai viverle direttamente dalla telecamera integrati nel paesaggio. L'App è fruibile, riconosce la lingua ed il tipo di connessione per darti una prestazione migliore durante il download".